Eiszeit mitten im Sommer: Wenn der Arbeitsplatz zum Wohlfühlort wird

Das Wetter im Allgäu ist in diesem Sommer wie eine Achterbahnfahrt: mitunter herbstlich frisch, manchmal völlig verregnet, dann wieder mit Spitzen von 37 Grad. Und gerade mal wieder völlig durchwachsen. Sie werden also bestimmt nochmal kommen, die heißen Tagen, an denen schon das Denken Tröpfchen auf die Stirn fördert. Da hilft nur antizyklisches Handeln. Anfang August startete der ESV Kaufbeuren in die Saisonvorbereitung – also nichts wie ins Stadion.
Sommerserie „Kraftorte in Kaufbeuren und Umgebung“
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden