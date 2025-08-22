Icon Menü
Im Sommer sind kühle Orte begehrt. Wohl dem, der auch mal im Kaufbeurer Eisstadion arbeiten darf

Sommerserie „Kraftorte in Kaufbeuren und Umgebung“

Eiszeit mitten im Sommer: Wenn der Arbeitsplatz zum Wohlfühlort wird

In der Kaufbeurer Arena schwitzen jetzt schon wieder die Profis des ESVK, doch auch als Arbeitsplatz von Nichtsportlern hat die Sportstätte ihren Charme..
Von Markus Frobenius
    Bevor die Joker mit dem Training anfangen, musste erst einmal Eis in der Kaufbeurer Arena gemacht werden - ein Fall für Spezialisten und Betriebsleiter Dominik Petzka.
    Bevor die Joker mit dem Training anfangen, musste erst einmal Eis in der Kaufbeurer Arena gemacht werden - ein Fall für Spezialisten und Betriebsleiter Dominik Petzka. Foto: Mathias Wild (Archivbilder)

    Das Wetter im Allgäu ist in diesem Sommer wie eine Achterbahnfahrt: mitunter herbstlich frisch, manchmal völlig verregnet, dann wieder mit Spitzen von 37 Grad. Und gerade mal wieder völlig durchwachsen. Sie werden also bestimmt nochmal kommen, die heißen Tagen, an denen schon das Denken Tröpfchen auf die Stirn fördert. Da hilft nur antizyklisches Handeln. Anfang August startete der ESV Kaufbeuren in die Saisonvorbereitung – also nichts wie ins Stadion.

