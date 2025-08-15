Icon Menü
Hitzewelle im Ostallgäu: Ein Hoch auf die tiefste Etage

Glosse

Ein Hoch auf die tiefste Etage

Dachgeschossbewohner aus Kaufbeuren und Umgebung kennen es: Manche Sommertage gleichen einem Martyrium. Doch Abhilfe ist nicht weit entfernt.
Alexandra Hartmann
Von Alexandra Hartmann
    In den Sommermonaten kann das Thermometer im Dachgeschoss auch innen auf über 30 Grad klettern.
    Dachgeschossbewohner sind eine leidgeprüfte Spezies. Jedes Jahr im Juni, Juli und August durchleben sie ein wiederkehrendes Martyrium: Sie schwitzen. Rund um die Uhr. Vom Nichtstun. Heuer war ihnen in Kaufbeuren und der Umgebung im Juli eine Verschnaufpause vergönnt. Doch mit der Rückkehr des Sommers verwandeln sich auch die eigenen vier Wände wieder in einen beinahe lebensfeindlichen Ort.

