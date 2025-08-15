Ein Hoch auf die tiefste Etage

Dachgeschossbewohner sind eine leidgeprüfte Spezies. Jedes Jahr im Juni, Juli und August durchleben sie ein wiederkehrendes Martyrium: Sie schwitzen. Rund um die Uhr. Vom Nichtstun. Heuer war ihnen in Kaufbeuren und der Umgebung im Juli eine Verschnaufpause vergönnt. Doch mit der Rückkehr des Sommers verwandeln sich auch die eigenen vier Wände wieder in einen beinahe lebensfeindlichen Ort.

Alexandra Hartmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87600 Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martyrium Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis