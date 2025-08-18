Icon Menü
Hoffnungsbäume in Kaufbeuren: Gläubige teilen Ihre Sorgen und Wünsche

Sommerserie „Kraftorte in Kaufbeuren und Umgebung“

Bäume, Blätter, Botschaften - wie Kirchen in Kaufbeuren Hoffnung stiften wollen

In einigen katholischen Kirchen in Kaufbeuren stehen jetzt „Hoffnungsbäume“. Sie sollen in einer Welt in Unordnung Ängsten und Sorgen der Menschen Raum geben.
Von Alexander Vucko
    Notizen für die Seele: Pastoralreferent Hubert Huster und Stadtpfarrer Bernhard Waltner (rechts) präsentieren den „Hoffnungsbaum“ in der Kaufbeurer Martinskirche.
    Notizen für die Seele: Pastoralreferent Hubert Huster und Stadtpfarrer Bernhard Waltner (rechts) präsentieren den „Hoffnungsbaum“ in der Kaufbeurer Martinskirche. Foto: Alexander Vucko

    In der Kaufbeurer Altstadt sorgen derzeit die mobilen Bäume in Trögen für Gesprächsstoff. Die große Hoffnung: Das neue Grün soll das Zentrum attraktiver machen. Ein Stamm steht jetzt auch in der Martinskirche. Die Intention ist aber eine ganz andere. Es ist ein „Baum der Hoffnung“. Seine „Blätter“ tragen die Wünsche und Sorgen der Gläubigen. Jeder Kirchenbesucher darf an dem Baum einen Gedanken hinterlassen.

