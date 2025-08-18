Sommerserie „Kraftorte in Kaufbeuren und Umgebung“ Bäume, Blätter, Botschaften - wie Kirchen in Kaufbeuren Hoffnung stiften wollen

In einigen katholischen Kirchen in Kaufbeuren stehen jetzt „Hoffnungsbäume“. Sie sollen in einer Welt in Unordnung Ängsten und Sorgen der Menschen Raum geben.