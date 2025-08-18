Bäume, Blätter, Botschaften - wie Kirchen in Kaufbeuren Hoffnung stiften wollen

In der Kaufbeurer Altstadt sorgen derzeit die mobilen Bäume in Trögen für Gesprächsstoff. Die große Hoffnung: Das neue Grün soll das Zentrum attraktiver machen. Ein Stamm steht jetzt auch in der Martinskirche. Die Intention ist aber eine ganz andere. Es ist ein „Baum der Hoffnung“. Seine „Blätter“ tragen die Wünsche und Sorgen der Gläubigen. Jeder Kirchenbesucher darf an dem Baum einen Gedanken hinterlassen.
Sommerserie „Kraftorte in Kaufbeuren und Umgebung“
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden