Weihnachtspäckchen-Aktion „Geschenk mit Herz“ von Humedica startet

Die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica sucht für die Weihnachtspäckchenaktion „Geschenk mit Herz“ ehrenamtliche Helfer. Diese sollen in der Lagerhalle in Neugablonz kontrollieren, dass nur das im Päckchen ist, was auf der Packliste steht. Die Ehrenamtlichen begutachten die Päckchen ab Freitag, 15. November, bis Mitte Dezember, jeweils Montag bis Samstag, zwischen 8 und 20 Uhr, heißt es in einer Ankündigung. Wer mithelfen will, sollte sich vorher auf der Webseite von „Geschenk mit Herz“ unter www.geschenk-mit-herz.de anmelden.

66.000 So viele Kinder machte Humedica 2023 mit der Aktion glücklich

Bei der Weihnachtspäckchenaktion stellen Menschen in ganz Bayern entsprechend einer Packliste Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder in Osteuropa zusammen und geben diese in einer der rund 1500 Sammelstellen ab. Ehrenamtliche Mitarbeiter holen die Päckchen ab und bringen sie nach Kaufbeuren. Dort werden sie kontrolliert und anschließend per Lkw in Länder wie Rumänien, Albanien, Bulgarien, Moldawien, den Kosovo oder die Ukraine ausgeliefert, heißt es in der Mitteilung weiter. Im vergangenen Jahr habe die Aktion „Geschenk mit Herz“ mehr als 66.000 Kinder glücklich gemacht.

Weihnachtspäckchen müssen kontrolliert werden

„Damit wir alle Geschenke pünktlich zu Weihnachten an die Kinder übergeben können, benötigen wir Hilfe beim Kontrollieren der vielen Päckchen“, erklärt Roswitha Bahner-Gutsche, Leiterin der Aktion. „Nur durch die Unterstützung unserer ehrenamtlichen Helfer ist es uns möglich, jedes Weihnachtspäckchen zu kontrollieren und zu vervollständigen, falls einmal etwas fehlen sollte.“ Nötig sei die Kontrolle, weil nicht jeder Päckchenpacker die Geschenke entsprechend der Packliste zusammenstellt.

Anfänger werden eingearbeitet

Freiwillige Helfer sollten sich nach Möglichkeit mindestens zwei Stunden Zeit nehmen, wünscht sich Bahner-Gutsche. Sie versichert: „Wer das erste Mal dabei ist, dem erklären wir die Abläufe und was zu tun ist.“ Geld gibt es für die Hilfe in der Halle keines. „Allerdings geht man anschließend mit dem wunderbaren Gefühl nach Hause, mit den eigenen Händen dazu beigetragen zu haben, dass Kinder, die nicht viel haben, eine ganz besondere Weihnachtsfreude bekommen“, sagt Bahner-Gutsche. Nach ihren Angaben hätten die Familien, die die Pakete bekommen, wenig Geld. Deswegen seien die „Geschenke mit Herz“ etwas Besonderes für die Jungen und Mädchen.

Hier können die Interessierte anmelden

Wer bei der Kontrolle der Päckchen hilft, sollte sich unbedingt vorher anmelden, heißt es in der Ankündigung abschließend. Dafür gibt es ein Formular auf der Internetseite der Aktion. Weitere Infos online unter www.geschenk-mit-herz.de.