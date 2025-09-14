Pfotenalarm im Pool – Hunde erobern das Neugablonzer Freibad

Fröhliches Bellen war am Sonntag im Erlebnisbad Neugablonz im und ums Wasser zu hören. Für einen Tag wurde das Freibad wieder zum Hundeschwimmparadies. Wie jedes Jahr zum Ende der Saison durften die Vierbeiner die Pools erobern.

Besonderer Ausflug für Hunde

Zahlreiche Frauchen und Herrchen nutzten die Gelegenheit, ihren Hunden einen besonderen Ausflug zu gönnen. Vom kleinen Dackel bis zum kräftigen Labrador wagten sich die Tiere mutig in die Becken. Manche schnupperten erst vorsichtig, andere stürzten sich begeistert hinter geworfenen Bällen ins Wasser. „Sam kann nicht genug bekommen“, erzählte eine Besucherin am Beckenrand.

Damit ist die Freibadsaison 2025 in Neugablonz beendet. Das Hundeschwimmen bildet traditionell den Abschluss und sorgt dafür, dass auch die Vierbeiner noch einmal in den Genuss des Freibads kommen.