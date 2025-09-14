Icon Menü
Hunde erobern Neugablonzer Freibad: Hundeschwimmen zum Saisonabschluss

Hundeschwimmen 2025

Pfotenalarm im Pool – Hunde erobern das Neugablonzer Freibad

Bevor die Freibadsaison endet, gehört das Wasser im Erlebnisbad traditionell den Hunden. So schön war das Spektakel für Vierbeiner am Sonntag in Neugablonz.
Von Katharina Gsöll
    Beim Hundeschwimmen in Neugablonzer Freibad konnte Sam gar nicht genug vom Wasser bekommen.
    Beim Hundeschwimmen in Neugablonzer Freibad konnte Sam gar nicht genug vom Wasser bekommen. Foto: Harald Langer

    Fröhliches Bellen war am Sonntag im Erlebnisbad Neugablonz im und ums Wasser zu hören. Für einen Tag wurde das Freibad wieder zum Hundeschwimmparadies. Wie jedes Jahr zum Ende der Saison durften die Vierbeiner die Pools erobern.

    Besonderer Ausflug für Hunde

    Zahlreiche Frauchen und Herrchen nutzten die Gelegenheit, ihren Hunden einen besonderen Ausflug zu gönnen. Vom kleinen Dackel bis zum kräftigen Labrador wagten sich die Tiere mutig in die Becken. Manche schnupperten erst vorsichtig, andere stürzten sich begeistert hinter geworfenen Bällen ins Wasser. „Sam kann nicht genug bekommen“, erzählte eine Besucherin am Beckenrand.

    Damit ist die Freibadsaison 2025 in Neugablonz beendet. Das Hundeschwimmen bildet traditionell den Abschluss und sorgt dafür, dass auch die Vierbeiner noch einmal in den Genuss des Freibads kommen.

