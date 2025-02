Showdown in Neugablonz

Die Dreifachturnhalle in Neugablonz wird am Samstagabend zum Schauplatz eines packenden Saisonfinales in der 2. Faustball-Bundesliga Süd. Der TV Neugablonz empfängt ab 17 Uhr erst den TV Eibach 03 und anschließend den direkten Konkurrenten TV Segnitz – zwei Spiele, die über Meisterschaft und Aufstiegschance entscheiden.

TVN schrieb vorige Saison Geschichte

Nach dem historischen ersten Bundesliga-Jahr in der vergangenen Hallensaison will das Team um Kapitän Magnus Elstner direkt den Wiederaufstieg schaffen. Die Ausgangslage könnte spannender kaum sein: Mit 24:4 Punkten teilt sich der TVN die Tabellenführung mit dem TV Augsburg, dicht gefolgt von Segnitz (22:6). „Wir haben es selbst in der Hand“, blickt Elstner optimistisch auf den Showdown. „Mit zwei Siegen sind wir sicher Meister und in der Aufstiegsrunde dabei.“

TV Segnitz wird ein schwerer Brocken für Neugablonz

Doch die Aufgaben haben es in sich: Der viertplatzierte Eibach erwies sich diese Saison mehrfach als Favoritenschreck, und das Hinspiel gegen Segnitz ging knapp 2:3 verloren. Die Rechenspiele sind komplex: Bei nur einem Sieg müssen die Neugablonzer auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Der punktgleiche TV Augsburg hat dabei mit dem TSV Grafenau und dem TuS Frammersbach auf dem Papier das leichtere Programm. Für Angreifer Sandro Bürger ist die Ausgangslage dennoch ideal: „Wir spielen zu Hause, haben den kompletten Kader zur Verfügung und wissen genau, was wir können. Die Mannschaft brennt darauf, den Fans eine große Faustball-Show zu liefern.“ Die bisherige Saisonbilanz gibt ihm recht: Neun ihrer elf Siege fuhren die Neugablonzer mit einem klaren 3:0 ein.

Die Bedeutung des Abends geht über den reinen Titelkampf hinaus. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga Anfang März. Nach der letztjährigen Bundesliga-Premiere will der TVN schnellstmöglich zurück in die höchste Spielklasse.

TVN hofft auf Heimkulisse

Der Eintritt in die Dreifachturnhalle ist frei, für Verpflegung ist gesorgt. Spielbeginn ist um 17 Uhr, die Mannschaften werden ab 16.50 Uhr begrüßt. Die Fans erwartet hochklassiger Faustball und Spannung pur bis zum letzten Ball. „Wir hoffen auf eine volle Halle und lautstarke Unterstützung“, sagt Elstner und fügt an: „An einem solchen Abend kann die Heimkulisse den entscheidenden Unterschied machen.“

Die Botschaft ist klar: Der TV Neugablonz will zurück in die Erste Liga – der erste Schritt soll heute Abend gelingen.