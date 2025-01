Da geht die Arbeit auf: Süßes aus der Biomanufaktur

Das lukrative Weihnachtsgeschäft im Lebensmittelbereich ist vorbei und hat sich zumeist gelohnt – auch für die Biomanufaktur der Wertachtal-Werkstätten Kaufbeuren. Denn dort wurde extra eine „Weihnachtsedition“ gebacken: Haferkekse mit Orange. „Die ist richtig gut gelaufen“, berichtet Gruppenleiter Denny Kahl. Doch schon wird in der Manufaktur wieder Neues kreiert, und zwar „Granola“ aus 100 Prozent Hafer. „Die werden mit einem Schokoladenfond mariniert und dann im Ofen gebacken“, erklärt Kahl. Das Besondere an den Produkten der Manufaktur ist: So gut wie alle Zutaten sind regional und bio. Obendrein werden sie von Menschen mit Behinderungen hergestellt, die wiederum zum Teil mit und an speziellen und selbst hergestellten Geräten arbeiten.

Markus Frobenius