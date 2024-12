Neustart für die „Traube“ in Friesenried

Das Wirtshaussterben auf dem Land geht in ganz Bayern weiter. Immerhin werden die Ideen zum Erhalt der Gasthäuser deshalb bunter – bis hin zur Genossenschaft, bei der ein ganzes Dorf „ihr“ Wirtshaus gekauft hat. So weit ist es in der Ostallgäuer Gemeinde Friesenried noch nicht. Zwar ist die Kommune inzwischen im Besitz der „Traube“ und gibt Starthilfe.

Doch jeder Versuch, das Gasthaus neu zu beleben, scheiterte zuletzt. Nun soll eine Art „Event-Gastronomie“ die Wirtschaft am Leben halten, erklärt Bürgermeister Bernhard Huber: „Wir wollen die Traube als Versammlungsstätte auf jeden Fall erhalten – quasi als unser Dorfgemeinschaftshaus.“

Vorzeige-Wirtschaft in Friesenried - ohne Pächter

Rund 1600 Einwohner hat die Gemeinde Friesenried. Mitten im gleichnamigen Hauptort liegt die Wirtschaft „Traube“ – die eigentlich alles hat, was eine Traditionswirtschaft haben muss: eine rustikale Gaststube mit mehreren Räumen, einen großen Saal für Veranstaltungen und einen Biergarten mit Kastanien.

Dennoch wechselten in den vergangenen Jahren die Pächter in immer schnelleren Abständen. Zuletzt war von Januar bis April 2024 die „Goldtraube“ darin. „Die Goldtraube kam gar nicht an den Startblock. Ende April sank sie in sich zusammen“, berichtet Bürgermeister Huber.

Erst Public Viewing, jetzt „Event-Gastronomie“ in der Traube

Doch den Leerstand nutzte die Fußballabteilung des TSV Friesenried für Public Viewing zur Europameisterschaft im Juni und Juli: Alle Spiele wurden übertragen. „Das Wetter war gnädig und die Fußballer haben halbwegs ansehnlich gespielt. Bei Deutschland-Spielen war es gesteckt voll“, erzählt Huber. Das habe gezeigt, welches Potenzial die Traube habe. „Es war eine Steilvorlage“, meint Huber.

Deshalb übernahm Metzgermeister Tim Janouschek, dessen Geschäft im Vorderteil des Gebäudes untergebracht ist, das Wirtshaus. Zwar gibt es wenig regelmäßige Öffnungszeiten, aber Veranstaltungen aller Art finden seitdem statt: Familienfeiern, Hochzeiten, Vereinsfeiern sowie extra Veranstaltungen des Pächters. Dazu kommt ein Seniorenessen einmal im Monat als feste Einrichtung. „In der Biergartenzeit hat das gepasst“, erzählt Huber. Derzeit füllen Weihnachtsfeiern von Vereinen oder Jahresabschlussessen wie vom Gemeinderat das Haus.

Bürger müssen die Wirtschaft auch wollen

Vorerst soll es – auch aus personellen Gründen – erst einmal bei dieser „Event-Gastronomie“ bleiben: „Wir probieren das jetzt eine Weile. Da wird quasi auf kleiner Flamme gekocht. Langfristig müssen wir sehen, was geht“, sagt Huber. Aber der Bürgermeister bleibt auch skeptisch. Denn so schön ein Wirtshaus und vor allem ein Veranstaltungssaal im Dorf auch seien, das müsse von den Bürgern angenommen werden, wenn die Gelegenheit sich bietet.