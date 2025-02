Wer ist der Beste in der Regionalliga?

Es ist das Topmatch des kommenden Spieltags, wenn der Tabellenzweite Futsal Allgäu am Samstagabend ab 19 Uhr auswärts auf den Spitzenreiter der Regionalliga Süd, die Young Boys Balkan aus Pfarrkirchen, trifft. Vor dem Anstoß trennen beide Mannschaften nur drei Zähler, wobei die Allgäuer sogar noch ein Spiel weniger auf dem Konto haben. Das Hinspiel verlor Futsal Allgäu daheim mit 5:6.

Letzte Niederlage von Futsal Allgäu gegen den Tabellenführer

Seit neun Pflichtspielen ist der Tabellenzweite nun ungeschlagen. Die letzte Pleite gab es ausgerechnet gegen den Spitzenreiter, als das Team der beiden Spielertrainer Naim Nimanaj und Erduan Topallaj nach einer zwischenzeitlichen 5:2-Führung im Oktober des vergangenen Jahres das Match und somit die Punkte aus der Hand gaben. Die Niederbayern sind als einziges Team noch ungeschlagen, wobei sie bei vier Begegnungen nicht über eine Punkteteilung hinausgekommen sind.

Dieses Mal mehr Spannung in der Regionalliga

„Wir wollen zeigen, dass wir die beste Mannschaft in der Liga sind. Dazu sind wir mehr als bereit“, macht Topallaj deutlich. Während in der vergangenen Saison die Beton Boys München auf und davon zogen, die Entscheidung um die Meisterschaft schon relativ früh gefallen war, hat es Futsal Allgäu nun selbst in der Hand, den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. „Wir fahren dorthin, um drei Punkte zu holen“, sagt der verletzte Mirhan Kaya, der trotz seiner Zwangspause sein Team vor Ort unterstützen möchte. Der 28-Jährige zeigt sich im Vorfeld optimistisch: „Sollten wir die Partie gewinnen, ist das ein wichtiger Schritt in Richtung Meisterschaft“.

Zweiter Vorsitzender Marco Steiner fiebert diesem Duell genauso entgegen wie der Rest der Vereinsspitze: Für ihn treffen zwei Mannschaften aufeinander, die auf einem sehr hohen Niveau agieren. „Ich freue mich riesig, dass wir gemeinsam mit Mannschaft, Staff und Fans die Möglichkeit haben, diese Auswärtsfahrt so aufzuziehen. Danke auch an Pfarrkirchen, die sich vor Ort nicht lumpen lassen, um dieses Spiel zu etwas ganz Besonderem zu machen.“ Nicht nur eine große Kulisse wird zu diesem Gipfeltreffen erwartet – es soll auch ein großartiges Spiel geben.

Vorgezogenes Finale um die Meisterschaft

Verletzungsbedingt fehlen neben Kaya noch Can Balcioglu und Alexander Weber. „Ich bin trotzdem überzeugt, dass wir genug Qualität in unserer Mannschaft haben, um die Balkan Boys zu bezwingen“, sagt dennoch Spielertrainer Erduan Topallaj. Ein wichtiger Rückhalt in diesem Match dürfte erneut Schlussmann Andreas Stelz sein. Für den 39-Jährigen ist es eine Art vorgezogenes Finale um die Meisterschaft. „Trainer, Spieler und Fans sind heiß auf dieses Match.“

Wer noch live in Pfarrkirchen dabei sein möchte: Die Abfahrt eines Reisebusses erfolgt um 14.30 Uhr an der Dreifachturnhalle Neugablonz in der Turnerstraße 14. Fahrt und Eintritt kosten gemeinsam 35 Euro.