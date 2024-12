Ausgetanzt: Weihnachtsstimmung in Kaufbeuren

Futsal Allgäu hat sich mit einem Sieg in die kurze Weihnachtspause verabschiedet. In der Regionalliga Süd feierte das Team gegen die Ingolstadt Panther einen 7:3-Heimerfolg. Nicht nur, dass die Gäste arg dezimiert angereist waren, die Hausherren taten sich auch im ersten Durchgang schwer.

Ingolstadt kommt ersatzgeschwächt nach Kaufbeuren

Nur zwei Auswechselspieler hatte Ingolstadt dabei. Die Panther erwiesen sich dennoch zunächst als ebenbürtiger Gegner. Im ersten Abschnitt zeigten sie ihre Qualitäten, vor allem in der Defensive ließen sie erst einmal nichts zu. Josip Kordic schaffte allerdings, das Bollwerk zu durchbrechen (10.). Der Treffer sollte eigentlich eine Art Befreiungsschlag sein – doch für Futsal Allgäu gab es im ersten Abschnitt keinen weiteren Treffer geben. „Wir waren aber im Gegensatz zum Spiel gegen Remchingen diesmal von Anfang an präsent und hellwach“, bilanziert Mathias Franke. Bitter: Wenige Sekunden vor Ende des ersten Durchgangs kassierte Futsal Allgäu den unnötigen Ausgleich. „Das Gegentor hätte nicht sein müssen“, sagte der spielstarke Franke.

Futsal Allgäu legt erst nach der Pause richtig los

Mit Wiederanpfiff nahmen die Hausherren das Match jedoch gleich an sich. Mit einem Doppelschlag in der 24. Minute durch Mirhan Kaya und Besfort Rakovica sorgte der Gastgeber gleich für eine Duftmarke (24.). Futsal Allgäu machte weiter Tempo und erhöhte den Druck. Dass die Ingolstädter dezimiert angetreten waren, rächte sich nun. Can Balcioglu (28.) und Spielertrainer Erduan Topallaj (29.) sorgten mit ihren Treffern für eine beruhigende 5:1-Führung. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war das Match zugunsten der Hausherren gelaufen. Ingolstadt riskierte dennoch viel, das brachte die Hausherren zu mehr Chancen und weiteren Toren. Kaya (36.) und Topallaj (37.) machten mit ihren zweiten Treffern in diesem Match endgültig den Deckel darauf. „Ich glaube, dieses Spiel hat auch eine Seite von Futsal gezeigt, was individuelle Stärke ausmacht“, analysierte Franke und betonte: „Es war in diesem Match alles dabei: Wie ein Torwart eine Mannschaft im Spiel halten kann, dass Standards ein Match entscheiden und Eins-gegen-Eins-Situationen.“

Tom Neitzel lobt die Stimmung in der Halle

„Für uns ist es ein toller Abschluss“, resümierte Vereinsvorsitzender Tom Neitzel. Besonders die großartige Stimmung in der Halle hob er dabei hervor. Viele neue Gesichter begrüßte Futsal Allgäu zum letzten Pflichtspiel 2024. „Wir haben eine Topstimmung erlebt. Mit Abstand gehören die Fans von Futsal Allgäu zu den stimmgewaltigsten in der Regionalliga Süd“, lobte er die Zuschauer.

Durch den Sieg hat Futsal Allgäu in der Tabelle zu den Panthern aufgeschlossen. Mit einem Spiel weniger sind die Allgäuer Tabellendritter und verbuchen 19 Punkte auf dem Konto. Spitzenreiter ist weiterhin Aufsteiger Young Boys Balkan aus Pfarrkirchen (24). Am 12. Januar geht es in der Liga weiter – dann erwartet Futsal Allgäu den SV Darmstadt 98.