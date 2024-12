Viele Einwanderer in Deutschland entscheiden sich, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen und sich einbürgern zu lassen. In Kaufbeuren waren es heuer deutlich mehr als in den Vorjahren. Der Hauptgrund dafür ist laut Stadtverwaltung die Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts, die am 27. Juni 2024 in Kraft getreten ist.

Felix Lang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einbürgerung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis