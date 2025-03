In Pforzen muss der Wärmeplan schon heuer stehen

Mit der Wärmeplanung haben die Kommunen eigentlich bis Sommer 2028 Zeit. In Pforzen hingegen muss das Ganze deutlich schneller gehen: Weil die Gemeindeverwaltung Bundes- und Länderfördermittel zugesagt bekommen hat, muss Pforzen innerhalb eines Jahres die Wärmeplanung aufgestellt haben, konkret soll das Projekt im September stehen.

Wärmeplanung ist für Pforzener Haushalte noch nicht bindend

Bürgermeister Herbert Hofer erläuterte, dass diese Planung für die Haushalte noch nicht bindend sei. Lediglich die Planung müsse abgeschlossen sein. Zu diesem Zweck stellte der Leiter einer Fachfirma aus Altusried den Ablauf vor. Die Firma ist bereits in den Bau des Ärztehauses in Pforzen involviert. Insbesondere ging es um die Zeitschiene und die Vorgehensweise. Hier sei es wichtig, die Menschen vor Ort mit einzubinden. So seien persönliche Gespräche in den Haushalten vorgesehen und Fragebögen für die Bestandsanalyse – sprich: Welche Heizungen haben die Haushalte, welche möchten sie in Zukunft nutzen?

Es solle bald Infoveranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger geben, da das Projekt bis Ende September abgeschlossen sein müsse. Die Planung würde für den Hauptort und die Ortsteile erstellt. Eine interkommunale Zusammenarbeit sei nicht vorgesehen, da die Kommunen in der Regel nicht selbst die Betreiber von einem Wärmeverbund seien. Denkbar und empfehlenswert sei zum Beispiel die Gründung einer Genossenschaft. Die Kosten für den Anschluss ans Wärmenetz würden im Planungsverfahren genauer festgestellt und den Interessenten rechtzeitig mitgeteilt.

Gemeinderat vergibt Wärmeplanung an Ingenieurbüro

Im Raum stand eine Zahl von etwa 30.000 Euro pro Anschluss. Dieser Preis sei bei einem erst kürzlich realisierten Projekt in Altusried angefallen und er sei vergleichbar mit den Kosten bei einem Austausch einer alten gegen eine neue Heizung. Bürgermeister Hofer und Firmenleiter Zügner betonten, dass das Ergebnis einer kommunalen Wärmeplanung auch sein könne, dass diese nicht rentabel sei.

Einstimmig beschloss der Rat die Vergabe der Planung an das Ingenieursbüro, zumal die Kosten von 59.800 Euro größtenteils durch Fördergelder gedeckt seien.

Über die Solaranlagen Irpisdorf und Ingenried gehen Meinungen auseinander

Thomas Haag vom zuständigen Planungsbüro stellte dann die Bauleitplanung für die Solaranlagen Irpisdorf und Ingenried vor. Die Fläche unter den Modulen sei weiter landwirtschaftlich nutzbar, da immer eine Durchfahrtshöhe von 2,10 Metern gewährleistet sei. Trotzdem sahen einige Räte die Pläne kritisch, da wertvolles Ackerland wegfalle und der Verlauf der Anschlusskabel noch nicht geklärt sei. Haag wollte sich hier noch mit den verantwortlichen Firmen in Verbindung setzen. Bürgermeister Hofer wies darauf hin, dass es sich bisher nur um eine Planung handle. Die PV-Anlagen müssen nicht gebaut werden. Mit zwölf zu drei Stimmen beschloss der Rat die Bauleitplanung.