Positives Beispiel für Integration: Pakistaner lernt bei Kaufbeurer Handwerksbetrieb

Deutschland steht vor einer großen Herausforderung: Der Fachkräftemangel wird in vielen Branchen immer spürbarer. Besonders in technischen und handwerklichen Berufen fehlen laut der Bayerischen Staatsregierung qualifizierte Arbeitskräfte. Gleichzeitig suchen viele Menschen aus anderen Ländern nach einer beruflichen Perspektive in Deutschland - oft jedoch auf illegalen Wegen. Es geht aber auch anders. Mirza Mehboob kam vor einigen Monaten durch ein Ausbildungsvisum aus Pakistan nach Deutschland, um bei der Firma Allgäu Dach GmbH in Kaufbeuren zu arbeiten. Wie der Kontakt nach Deutschland zustande kam und warum er zuletzt sogar prominenten Besuch bekam.

Felix Lang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pakistan Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis