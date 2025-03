Darum treffen sich 100 junge Jazzer in Kaufbeuren

Gemeinsam mit der Allgäuer Jazz-Initiative (AJI) veranstaltet die Kaufbeurer Musikschule ein internationales Jugend-Jazzfestival mit dem Namen „YouZZ“. Von Freitag, 30. Mai, bis Sonntag, 1. Juni, soll die Wertachstadt zur Bühne für Jazz-Talente aus ganz Bayern, Österreich und Südtirol werden. Auch die Musikschulen der Kaufbeurer Partnerstädte sind eingeladen.

Rund 100 junge Musikerinnen und Musiker werden zu Gast sein und bei zahlreichen Auftritten ihr Können präsentieren. Dazu werden offene Jam-Sessions angeboten. Außerdem gibt mit dem Landes-Jugendjazzorchester Bayern eine der besten Bigbands ihrer Art in Deutschland ein Konzert.

Beim Jazzfestival in Kaufbeuren gibt es auch Workshops mit renommierten Dozenten

Neben den Auftritten erwartet die eingeladenen jungen Musikerinnen und Musiker ein umfangreiches Workshop-Programm. „Die musikalische Förderung unserer Talente liegt uns besonders am Herzen“, betont Musikschulleiter Martin Klein. „Gemeinsam mit der Allgäuer Jazz-Initiative konnten wir renommierte Dozenten für die Workshops gewinnen.“ Auch der persönliche Austausch spiele bei solch einer Veranstaltung eine zentrale Rolle.

„Unser Ziel ist es, dass junge Menschen mit Freude, Spaß und Leidenschaft gemeinsam musizieren, sich über Jazz verständigen und voneinander lernen“, ergänzt Tiny Schmauch, künstlerischer Leiter des Festivals und AJI-Vorsitzender.

Das Plakatmotiv entstand im Zuge eines Wettbewerbs an Kaufbeurer Schulen

Auch abseits der Bühne sollen junge Menschen in das Festival eingebunden werden. „Es war uns wichtig, sie bereits in die Vorbereitung einzubeziehen“, erklärt Cornelia Otto, Leiterin des Jugendreferats der Stadt. So sei das Motiv des Festival-Plakats im Zuge eines Wettbewerbs an der Sophie-La-Roche-Realschule und dem Jakob-Brucker-Gymnasium ermittelt worden.

Wer den Wettbewerb gewonnen hat, wird laut Otto demnächst bei einer Ausstellung mit den Einreichungen bekannt gegeben.

Die Festivalorganisation ist eine Herausforderung in Zeiten knapper Kassen

Das Festival wird federführend von der Musikschule und dem Bildungsbüro Kaufbeuren mit Tayfun Aygün organisiert. Unterstützung komme aber auch von weiteren Stellen im Rathaus, berichtet Bürgermeister Oliver Schill: „Gerade in finanziell herausfordernden Zeiten braucht es außerordentliches Engagement, um solch ein Festival Wirklichkeit werden zu lassen“, sagt er. Dazu gehöre auch die Gewinnung von Sponsoren.

Das Festivalprogramm Freitag, 30. Mai: 18 Uhr, Eröffnung, anschließend offene Jam-Session

Samstag, 31. Mai: 11 Uhr, Bigbands und Jazzbands spielen in der Altstadt; 19 Uhr, Konzert des Landes-Jugendjazzorchesters Bayern, anschließend offene Jam-Session

Sonntag, 1. Juni: 10 Uhr, Bigbands und Jazzbands spielen in der Altstadt; 13 Uhr, gemeinsames Abschlusskonzert zum Finale. Der Eintritt zu allen Auftritten, Konzerten und Jam-Sessions ist frei.

