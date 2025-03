Neuer Kardiologe in der Gemeinschaftspraxis Kaufbeuren-Buchloe-Marktoberdorf

Die kardiologische Versorgung im Ostallgäu erhält Verstärkung: Ab April tritt Prof. Dr. Tobias Pflederer in die Gemeinschaftspraxis Seitz, Weise, Kochsiek, Ploteny & Bergler ein. Ab Juli übernimmt er zudem die Nachfolge von Dr. Klaus H. Seitz.

Pflederer, Jahrgang 1975, stammt aus Ottobeuren und studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Als Facharzt für Kardiologie, Innere Medizin und Notfallmedizin ergänzt er das bestehende Team in der kardiologischen Diagnostik und Behandlung. Die Gemeinschaftspraxis bleibt mit ihren Standorten in Kaufbeuren, Marktoberdorf und Buchloe eine verlässliche Anlaufstelle für Herzpatienten. Diagnostik und Therapie von Bluthochdruck, koronarer Herzerkrankung, Rhythmusstörungen und Herzinsuffizienz stehen ebenso im Fokus wie die Nachsorge nach Implantationen von Schrittmachern und Defibrillatoren sowie die Untersuchung bei Verdacht auf Gefäßerkrankungen. Eine enge Abstimmung mit zuweisenden Hausärzten und Kliniken gewährleistet eine umfassende Betreuung.

Medizin mit Herz und Wissenschaft

Für Pflederer ist eine auf den Patienten zugeschnittene Therapie entscheidend: „Die beste Behandlung ist die, die individuell passt – medizinisch sinnvoll, schonend und wirksam.“ Dabei setzt er auf den kontinuierlichen Abgleich bestehender Behandlungskonzepte mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Seine enge Anbindung an die universitäre Forschung sowie seine Lehrtätigkeit unterstreichen diesen Anspruch.

Nahtloser Übergang für Patienten

Bereits ab April übernimmt Pflederer sukzessive Aufgaben in der Praxis, die dreimonatige Übergangsphase gewährleistet eine lückenlose Patientenversorgung. Die Strukturen, Sprechzeiten und Terminvergabe bleiben unverändert. Die Praxis bleibt damit eine feste Größe für die kardiologische Versorgung im Ostallgäu – mit einem Team, das Medizin auf höchstem Niveau mit persönlicher Fürsorge verbindet.