Kaufbeurer Busunternehmen stellt als erste Busflotte Bayerns komplett auf hydriertes Pflanzenöl um

Auf der Reise in Richtung nachhaltige Mobilität drückt Kaufbeuren aufs Gaspedal: Die Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal hat die komplette Busflotte auf den non-fossilen Kraftstoff HVO umgestellt – als erste in Bayern. Dadurch sinken die CO 2 -Emissionen. Der Weg begann bereits 2022 mit einem Pilotversuch, an dem sich der städtische Bauhof, die Firma Dobler und Kirchweihtal jeweils mit einigen Fahrzeugen beteiligten. Die Ergebnisse überzeugten so sehr, dass nun alle Busse mit dem alternativen Dieselkraftstoff betankt werden. Bei der feierlichen Einweihung der sanierten Tankstelle auf dem Firmengelände informierten beteiligte Akteure über das Projekt und weitere Pläne.

