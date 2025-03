Anmeldungen für Tänzelfest 2025 laufen

Das Tänzelfest rückt näher, bald erzählen wieder Scharen von Kindern die Kaufbeurer Stadtgeschichte nach. Damit im Sommer alles glatt über die Bühne geht, sammelt der Tänzelfestverein aktuell Anmeldungen.

Anmeldekarten für das Tänzelfest bis 9. April abgeben

Wer beim Tänzelfest mitwirken möchte, muss eine Teilnahmekarte ausfüllen. Diese liegen in den Schulen aus sowie im Tänzelfestbüro. Dieses ist im Gebäude der Volkshochschule (Spitaltor 5) und hat montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Außerdem ist das Formular auf der Internetseite des Tänzelfests im Downloadbereich zu finden. Die Anmeldekarten sollen ausgefüllt und unterzeichnet bis Mittwoch, 9 April, direkt beim Tänzelfestbüro abgegeben oder in den Briefkasten eingeworfen werden. Anmeldungen per E-Mail können nicht angenommen werden.

Das Tänzelfest findet heuer von 17. bis 28. Juli statt, die Festumzüge sind am 20. und 21. Juli.