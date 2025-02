4206 Zwangsarbeiter - allein in Kaufbeuren

In Zeiten, in denen die Kulturetats zusammengekürzt werden und es verstärkt Tendenzen gibt, die Erinnerungsarbeit an die Nazi-Verbrechen zu diskreditieren, setzt Kaufbeuren ein bemerkenswertes Zeichen der Aufarbeitung. Im dortigen Stadtmuseum laufen derzeit gleich zwei Ausstellungen, die sich mit der NS-Zwangsarbeit in der Stadt beschäftigen. Zudem ist ein weiterer Band der „Kaufbeurer Schriftenreihe“ erschienen, der sich ausschließlich der Stadtgeschichte zwischen 1933 und 1945 widmet, und auch zu den NS-Krankenmorden in der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee gibt es einen neuen wissenschaftlichen Beitrag.

