Wird der marode Kaufbeurer Bahnhof zur „Mobilitätsdrehscheibe“?

Für den maroden Kaufbeurer Bahnhof gab es schon viele Visionen. Doch die Deutsche Bahn und die Politik mussten ebenso oft Rückzieher machen. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. In absehbarer Zeit könnten die Bahnsteige barrierefrei werden. Mit einer Neugestaltung soll das Bahnhofsareal zudem zu einer „Mobilitätsdrehscheibe“ werden. Nach mehreren Gesprächen mit Vertretern der Bahn und einem Kaufbeurer Investor zeigten sich Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl (FW) und Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) optimistisch. „Ein Glückstag für Kaufbeuren“, werden beide Politiker in einer Pressemitteilung zitiert.

