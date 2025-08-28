Icon Menü
Kaufbeuren Bahnhofsneugestaltung: „Mobilitätsdrehscheibe“ und Barrierefreiheit 2026

Bahnhofs-Gipfel in Kaufbeuren

Wird der marode Kaufbeurer Bahnhof zur „Mobilitätsdrehscheibe“?

Stadt, Bahn und ein Investor haben Pläne für einen attraktiveren Kaufbeurer Bahnhof vorgelegt. Sogar von einer „Mobilitätsdrehscheibe“ ist die Rede.
Von Alexander Vucko
    Der Kaufbeurer Bahnhof – hier mit der Baustelle für das neue Behördenzentrum (rechts) – gilt als wenig attraktiv. Das soll sich nun ändern.
    Der Kaufbeurer Bahnhof – hier mit der Baustelle für das neue Behördenzentrum (rechts) – gilt als wenig attraktiv. Das soll sich nun ändern. Foto: Harald Langer

    Für den maroden Kaufbeurer Bahnhof gab es schon viele Visionen. Doch die Deutsche Bahn und die Politik mussten ebenso oft Rückzieher machen. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. In absehbarer Zeit könnten die Bahnsteige barrierefrei werden. Mit einer Neugestaltung soll das Bahnhofsareal zudem zu einer „Mobilitätsdrehscheibe“ werden. Nach mehreren Gesprächen mit Vertretern der Bahn und einem Kaufbeurer Investor zeigten sich Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl (FW) und Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) optimistisch. „Ein Glückstag für Kaufbeuren“, werden beide Politiker in einer Pressemitteilung zitiert.

