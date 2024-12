Kaufbeuren bringt Pläne für den Verkehrsverbund Allgäu wieder in Fahrt

Schafft es der Verkehrsverbund Allgäu pünktlich zum Ziel? Nachdem die Stadt Kempten Finanzierung und Konzept in Frage gestellt hatte, sendete der Verwaltungsausschuss in Kaufbeuren mit seinem Ja zu einer Zweckverbandsgründung „Allgäu Mobil“ nun ein klares Signal.

Ein Ticket für alle Angebote - damit soll ein künftiges Verbundsystem der Städte Kempten und Kaufbeuren sowie der Landkreise Ost- und Oberallgäu mehr Fahrgäste für Bus und Bahn begeistern.

Verkehrsverbund Allgäu - Kemptener Weg löst Irritation aus

Für Ernüchterung hatte die Positionierung Kemptens gesorgt, nachdem die dort angesetzten Mittel in Höhe von 450.000 Euro für die Gründung aus dem Haushaltsentwurf gestrichen wurden. Allerdings soll die Studie zum Zusammenschluss der Bus- und Bahnlinien noch im Verkehrsausschuss diskutiert werden.

Im Oberallgäu stehen die anteiligen Mittel zwar im Etatentwurf, dort gibt es allerdings eine Diskussion um einen neuen Verteilungsschlüssel für die Betriebskosten. Neben Kaufbeuren sprach sich jüngst auch der Ostallgäuer Kreisausschuss einstimmig und uneingeschränkt für den Verkehrsverbund für die Region aus. Endgültig entscheiden müssen überall noch die Kreistage und Stadträte.

Verkehrsminister: Freistaat trägt überwiegenden Teil der Kosten

Oberbürgermeister Stefan Bosse warb im Kaufbeurer Ausschuss trotz des Gegenwindes vehement für den Verkehrsverbund. 2021 waren zwei Büros mit einer Studie für die Ausgestaltung des Angebots und die Zweckverband-Gründung beauftragt worden. Bosse nannte das Vorgehen Kemptens „überraschend“. Das gemeinsame Vorgehen sei jederzeit abgestimmt gewesen.

„Wir sollten uns davon nicht irritieren lassen“, sagte er. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) habe immer wieder klargemacht, dass der Freistaat den überwiegenden Teil der Kosten trägt.

„Die ÖPNV-Nutzung soll so einfach sein wie Tanken“ Henrik Heide, Einer der Autoren der Verbundstudie Allgäu

Klar sei aber auch, dass die Gesamtkosten der kommunalen Träger in Höhe von 1,9 Millionen Euro (ohne die staatliche Investitionsförderung) neu aufgeteilt werden müssten, sollten Partner abspringen und neue nötig sein, so Bosse. „Das ist nicht aussichtslos“, sagte er. „Ich hoffe aber, das am Ende die Argumente und die gute Vorarbeit zählen.“ Eine Neuberechnung zum jetzigen Zeitpunkt, wie im Oberallgäu gefordert, lehnte er ab.

Mobilitätsbündnis im Allgäu - Kaufbeuren will Kurs halten

Fraktionsübergreifend stimmte der Ausschuss der Gründung des Verkehrsverbundes zu, der für Kaufbeuren Kosten in Höhe von 174.000 Euro in 2025 bedeutet. CSU-Fraktionschef Christian Sobl betonte die gemeinsame kommunale Leistung. „Wir halten Kurs“, sagte Oliver Schill (Grüne). Das Allgäu sei umzingelt von Verkehrsverbunden, so Marcus Kühl (Grüne), Mobilitätsbeauftragter des Stadtrats. Ein Zusammenschluss bringe auch das nötige „politische Gewicht“, um Interessen durchzusetzen. betonten zwei der Autoren der Studie, Henrik Heide und Nicklas Schäfer, mit Blick auf das Angebot und staatliche Zuschüsse.

Weitere Nachrichten aus Kaufbeuren und dem Ostallgäu lesen Sie hier.