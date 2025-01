Traurige Nachricht: Kaufbeurer Biber ist tot

Traurige Nachrichten aus Kaufbeuren: Erneut ist ein Biber im Bereich der Spittelmühlkreuzung gestorben. Das bestätigt Polizei-Pressesprecherin Magdalena Buchmiller auf Anfrage unserer Redaktion. Offenbar hatte ein Auto das Tier erfasst. Auf Facebook kursieren Fotos des verstorbenen Tieres.

Was den Biber am Dienstagabend auf die Straße trieb, ist unklar. Sicher ist allerdings, dass immer wieder Biber im Bereich der Spittelmühlkreuzung unterwegs sind. Eines der Tiere wurde bereits vom technischen Leiter der Füssener DLRG zurück in den Mühlbach gebracht und auch einer unserer Reporter begleitete einen Kaufbeurer Biber zurück in den Stadtbach.

Ist „der“ Stadtbach-Biber von Kaufbeuren tot?

Dass es „den“ Stadtbiber gibt, ist allerdings fraglich, sagte uns der Kaufbeurer Biber-Experte Stefan Schopf bereits im September 2024. Er sprach von einer Reihe von Tieren, die etwa südlich der Schelmenhofstraße, am Kolbwehr im Norden und am Schwanenweiher leben. An dem Gewässer mitten in der Stadt hätten zwei Tiere ihr Revier. Dort gibt es seit dem Umbau des Weihers keinen baulichen Biberschutz mehr. Immer wieder werden die streng geschützten Biber deshalb auch rund um die Spittelmühlkreuzung gesehen.

Biber in Kaufbeuren überfahren - wie geht es jetzt weiter?

Der Polizei lägen laut Buchmiller keine Hinweise auf eine Straftat vor. Daher werde sie auch nicht ermitteln.

Biber im Allgäu zuletzt häufiger im Fokus

Im Allgäu waren Biber zuletzt häufiger in den Schlagzeilen. In der Region gibt es mehrere Populationen. Immer wieder ecken die Tiere auch beim Menschen an. So wurde vergangenes Jahr etwa die Bahnstrecke bei Sonthofen gesperrt, weil der Unterbau durch Hochwasser und Biberdamm so beschädigt wurde, dass die Gleise möglicherweise instabil werden könnten. Die Bahn sperrte die Strecke deshalb im Herbst für Reparaturarbeiten. Erst kürzlich sollten auch Biber im Oberallgäu zum Abschuss freigegeben werden. Die Maßnahme ist jedoch von viel Kritik begleitet.

