Warum der Brand bei den Wertachtal-Werkstätten glimpflich ablief

Die Alarmierung am Montagmorgen klingt dramatisch: In einem großen Bunker für Sägespäne bei den Wertachtach-Werkstätten in der Kaufbeurer Porschestraße ist ein Brand ausgebrochen. Dort hat das Feuer nicht nur ordentlich Nahrung, sondern bedroht auch viele Beschäftigte der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren. Dass die Flammen relativ schnell unter Kontrolle sind, die Evakuierung glattläuft und niemand verletzt wird, liegt an der guten Vorbereitung für den Ernstfall - und einem glücklichen Zufall.

Evakuierung der Wertachtal-Werkstätten in Kaufbeuren klappt reibungslos

Um kurz nach 8 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Industrieschreinerei, dass sich bei der Absaugung für Holzabfälle Rauch bildet. Das berichtet Klaus Prestele, Geschäftsführer der Wertachtal-Werkstätten sowie der Lebenshilfe. „Dann hat es intern wie extern gut funktioniert“, sagt er. Die Feuerwehr wurde alarmiert und rund 150 Angestellte, die in dem Gebäude an der Porschestraße arbeiten, wurden evakuiert. Das sei zügig und ohne Panik abgelaufen. „Jeder wusste, was er zu tun hat“, berichtet der Geschäftsführer. Denn für die Wertachtal-Werkstätten, wo Menschen mit geistigen, körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen arbeiten, gibt es Brandschutzkonzepte und regelmäßige Übungen.

Die evakuierten Menschen konnten sich im gegenüberliegenden Gebäude des Bayerischen Roten Kreuzes vor Kälte geschützt aufhalten. Manche wurden auch abgeholt und nach Hause gebracht, wie Prestele berichtet.

Glücklicher Zufall bei Brand in Kaufbeuren: Sägespäne-Bunker nur spärlich gefüllt

Den Einsatzkräften der Feuerwehr spielte hingegen ein glücklicher Zufall in die Karten, wie Stadtbrandrat Christian Martin mitteilt: Der Bunker war nur spärlich mit Sägespänen gefüllt. Zunächst bekamen die Brandschützer die Information, dass sich bis zu 25 Kubikmeter Holzabfälle darin befinden könnten. Wegen der starken Rauchentwicklung konnte die Feuerwehr, die insgesamt mit 45 Freiwilligen aus Kaufbeuren und Neugablonz im Einsatz war, den Füllstand zunächst nicht beurteilen. Dieser spiele bei den Löscharbeiten aber eine wichtige Rolle.

Nachdem sich die Einsatzkräfte Zutritt verschafft, mit dem Löschen begonnen und Abzüge für den Rauch hergestellt haben, zeigte sich, dass sich nur schätzungsweise drei bis vier Kubikmeter Sägespäne im Bunker befanden. Das nennt auch Geschäftsführer Prestele als einen Grund, warum der Brand vergleichsweise glimpflich ausging. Wäre der Speicher voll gewesen, hätte sich vielleicht ein größeres Feuer entwickeln können.

Wie Martin mitteilt, brannte auch eine Holzkonstruktion, die das Sägemehl über Trichter zu einer Heizanlage befördert. Erste Löschmaßnahmen, bei denen das Wasser dank eines zugesetzten Netzmittels besser in das brennende Holz eindringen konnte, schafften schnell Abhilfe, so Martin. Durch das rasche Eingreifen konnte die Feuerwehr auch verhindern, dass sich das Feuer auf weitere Gebäudeteile der Werkstätten sowie auf das benachbarte Wohnheim der Lebenshilfe ausbreitete. „Es ist alles hervorragend abgelaufen“, bilanziert er.

Kaufbeurer Feuerwehr sammelt Brandgut in Container

Er habe noch einen Bausachverständigen des Technischen Hilfswerks hinzugezogen, der das Gebäude unter die Lupe nahm. Da an der Stahlbeton-Konstruktion keine Schäden erkennbar gewesen seien, habe dieser grünes Licht gegeben. So konnten die Beschäftigten, die nicht nach Hause gefahren sind, ab Mittag wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Das Brandgut sammelte die Feuerwehr in Containern und löschte es darin nochmals ab, ehe es entsorgt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler gerieten die Späne aufgrund eines technischen Defekts in Brand, wie die Polizei mitteilt. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Neben der Feuerwehr waren am Großeinsatz der Rettungsdienst, die Polizei und das Technische Hilfswerk beteiligt.

