Ehrenamtliche der BRK-Bereitschaft leisten dieses Jahr 10.000 Dienststunden

Die kürzlich stattgefundene Weihnachtsfeier der BRK Bereitschaft Kaufbeuren war nicht nur ein besinnlicher Abend im Kreise der Mitglieder, sondern auch eine Gelegenheit, besondere Verdienste zu würdigen und auf das vergangene Jahr zurückzublicken.

BRK-Bereitschaft leistet wichtigen Beitrag für Sicherheit in Kaufbeuren

Neben den BRK-Mitgliedern und ihren Bereitschaftsleitern Marvin Gorke-Effenberger und Michael Geil waren auch Vertreter der BRK-Kreisgeschäftsführung und der Stadt Kaufbeuren geladen, heißt es in einer Mitteilung. Ein besonderer Moment war die Rede von Dr. Erika Rössler, dritte Bürgermeisterin der Stadt Kaufbeuren und Chefärztin im BRK Kreisverband Ostallgäu. Rössler würdigte das unermüdliche Engagement und hob hervor, wie wichtig der Beitrag der Mitglieder für die Sicherheit und das Wohl der Bürgerinnen und Bürger der Stadt ist.

Die Kaufbeuren Rotkreuzlern führten im Jahr 2024 zahlreiche Sanitätswachdienste durch, darunter die Heimspiele des ESV Kaufbeuren sowie Großveranstaltungen wie der Altstadtsommer und das Tänzelfest. Die Organisation betreibt laut Mitteilung zudem eine Schnelleinsatzgruppe „Behandlung“ sowie „Transport“, die Aufgaben im medizinischen Katastrophenschutz in der Region übernehmen. Ferner sei die Bereitschaft seit Kurzem neu im Fachdienst „Information und Kommunikation“ (IuK) aktiv.

10.000 ehrenamtliche Dienststunden

Das Blutspendewesen und der Kriseninterventionsdienst zählen laut Mitteilung den wichtigsten Betätigungsfeldern der Aktiven. Insgesamt erbrachten die ehrenamtlichen Mitglieder im Jahr 2024 gut 10.000 Dienststunden. Erfreulich sei zudem, dass im vergangenen Jahr 15 neue Mitglieder den Weg ins BRK Kaufbeuren gefunden haben. Außerdem wurden Jubilare für fünf, zehn, 15, 25 und 50 Jahre und herausragende Leistungen gewürdigt. So erhielten Stefan Weiß und Stefan Brunauer das Ehrenzeichen der Bereitschaften in Bronze, eine Auszeichnung für besonderes Engagement.

Für die Schnelleinsatzgruppen SEG Behandlung und SEG Transport zog der SEG-Führer Michael Triebel das Fazit. Dabei brachte er humorvoll seine Kritik an der Landes- und Bundespolitik zur Verzögerung bei wichtigen Beschaffungen zum Ausdruck. Gleichzeitig würdigte Triebel die ehrenamtlichen Einsatzkräfte, die jederzeit bereit seien ihren Auftrag zu erfüllen. „Egal wie die Umstände sind, die Bürger in Kaufbeuren und dem Umland können sich auf euch verlassen. Ihr seid die tragende Säule im medizinischen Katastrophenschutz in der Region und bei Bedarf wertvolle Unterstützung im gesamten Bundesgebiet.“

Auf taktischer und praktischer Ebene hätten die Schnelleinsatzgruppen einige Erfolge erzielt. Dazu zähle die Erprobung neuer lokaler Standards, etwa die Umsetzung eines eigenen Konzepts zur Vorhaltung von lang haltbarer Einsatzverpflegung für die SEG-Einheiten. Dies ermögliche den Rotkreuzlern bei Einsätzen von bis zu 24 Stunden komplett ohne Vorlaufzeit und autark von externer Versorgung zu agieren.

Bereitschaftsleiter Oliver Kohlscheen verabschiedet

Ein emotionaler Moment des Abends war die Verabschiedung von Oliver Kohlscheen, der nach vielen Jahren als Bereitschaftsleiter aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht, so die Mitteilung weiter. Er bedankte sich bei den Mitgliedern für ihr Engagement und bei seinen Stellvertretern Michael Geil und Marvin Gorke-Effenberger, die die Führung bis zur nächsten Wahl kommissarisch übernehmen. „Ich danke von Herzen jedem Einzelnen, der sich in den Dienst der Gemeinschaft gestellt hat. Es war mir eine Ehre, eure BRK Bereitschaft Kaufbeuren die vergangenen Jahre zu begleiten. Ihr alle seid ein echtes Aushängeschild für den gesamten Kreisverband“, sagte Kohlscheen.

Folgende Mitglieder wurden geehrt:

fünf Jahre: Thorbjoern Bair, Pascal Groß, Tobias Kallwitz, Maxemilian Pavlovic, Franziska Schmid und Nico Tandetzki.

zehn Jahre: Michael Lerf und Stefan Brunauer.

15 Jahre: Michael Geil und Tobias Hollmann.

25 Jahre (Ehrennadel, Ehrenzeichen am Bande): Matthias Quell und Melody Gorke.

50 Jahre (DRK-Ehrennadel, Ehrenzeichen am Bande): Brigitte Hartmann.

Ehrenzeichen der Bereitschaften: Stefan Weiß und Stefan Brunauer.