Hirten am Feuer, Josef und Maria an der Krippe und Kinder die Schafe streicheln - die Kaufbeurer Initiative (KI) lockte am Wochenende durch die lebende Krippe wieder tausende Besucherinnen und Besucher in den Märzenburgwald bei Kaufbeuren.

