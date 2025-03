Nach Wasserschaden und Einsturzgefahr: Diese Kaufbeurer Kirche öffnet wieder

Bei den starken Regenfällen im Sommer 2024 trat Wasser in das Dach der Heiligen Familie in Kaufbeuren ein. Der Wasserschaden sorgte dafür, dass der große Kirchenraum aus Sicherheitsgründen gesperrt werden musste. Jetzt gibt es positive Neuigkeiten: Das Gotteshaus wird demnächst wieder geöffnet. Wie die Kirche notgesichert wurde und warum das Dach weiterhin ein Problem bleiben wird, erklärt Stadtpfarrer Bernhard Waltner.

Die Sorge um das Dach der Heiligen Familie in Kaufbeuren

Das Wasser trat in den Dachstuhl ein, da das Blechdach einige Risse hatte, so Waltner. Das habe dazu geführt, dass sich das Dämmmaterial mit Wasser vollsog und damit erheblich schwerer wurde. Dadurch sei das Dach instabil geworden. Hinzu kam, dass die Holzkonstruktion, die das Blechdach halten sollte, teils gar nicht mehr mit dem Dach verbunden war.

„Wir mussten zum Schutz der Kirchengemeinde und der Anwohner handeln“

Darum hatten die Verantwortlichen Angst, dass das Dach bei einem starken Windstoß abheben könnte. „Deswegen mussten wir zur Sicherheit der Kirchengemeinde und der Anwohner handeln“, erklärt Waltner. Laut den Statikern Michael Burz und Michael Anwander vom Ingenieurbüro Roll aus Kaufbeuren war die Sperrung der einzig richtige Weg. Die Gottesdienste fanden von da an in einer kleinen Seitenkapelle statt.

So wurde die Kirche Heilige Familie in Kaufbeuren notgesichert

Kurz vor Weihnachten befestigten Handwerker zur Notsicherung Holzlatten auf dem Dach. Zudem wurden laut Waltner Folien angebracht, die das eindringende Wasser gezielt abfangen. Trotzdem sei die Feuchtigkeit im Dach zunächst geblieben.

Icon Vergrößern Kaufbeurens Stadtpfarrer Bernhard Waltner freut sich auf die Wiedereröffnung der Heiligen Familie. Foto: Mathias Wild (Archivbild) Icon Schließen Schließen Kaufbeurens Stadtpfarrer Bernhard Waltner freut sich auf die Wiedereröffnung der Heiligen Familie. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

Vergangene Woche führten die Statiker eine erneute Messung durch. Das Ergebnis: Sowohl die Feuchtigkeit im Holzgestell und in der Dämmungsmasse, als auch die Luftfeuchtigkeit seien stark zurückgegangen. „Das liegt daran, dass der Wind den Dachstuhl gut durchlüftet“, erläutert Waltner. Im Zuge dessen gaben die Statiker grünes Licht für die Öffnung des Hauptraums.

Wiedereröffnung mit anschließendem Frühschoppen

An den Stellen, wo das Wasser in kritischen Mengen eintritt, werden die Statiker laut Waltner in Kürze Feuchtigkeitsmessgeräte anbringen, die sie per Computer auslesen können. So werde die Sicherheit gewährt. Am 30. März findet nach knapp sieben Monaten nun der erste Gottesdienst im großen Kirchenraum der Heiligen Familie statt. „Das werden wir feiern“, sagt Waltner. Im Anschluss an den Gottesdienst werde ein gemeinsamer Frühschoppen im Pfarrsaal der Kirche veranstaltet.

Die Sorge um das Dach wird weiterhin Bestand haben

„Wir können aber nicht so tun, als ob alles in Ordnung ist“, sagt Waltner. Das Dach sei nun zwar für ein paar Jahre notgesichert, jedoch müsse es irgendwann erneuert werden. Der erste Kostenvoranschlag liege bei mindestens 400.000 Euro. „Das wird eine große Herausforderung“, so Waltner.