Hofnarren feiern 60-Jähriges: „Für uns Turner ist es die Rolle des Lebens“

Egal ob brennende Hitze herrscht oder strömender Regen: Der Hofnarr turnt beim Tänzelfest durch die Stadt, dass die Glöckchen am Kostüm nur so klirren. Dafür ist ihm der tosende Applaus des Publikums sicher. Sie trainieren seit einigen Jahren beim Turnverein 1858 Kaufbeuren die Hofnarren, Frau Blaschek. Was macht die Rolle aus?

HEIDE BLASCHEK: Dafür gibt es drei Betrachtungsweisen. Einerseits trägt der Hofnarr zur Belustigung des Kaiserpaares bei und sorgt für gute Laune – bei uns durch akrobatische Einlagen. Für das Publikum spielt er schlichtweg eine von vielen Rollen, als ein Kind unter hunderten Kindern, die beim Tänzelfest die Kaufbeurer Stadtgeschichte nachspielen. Aber für uns Turner ist es die Rolle des Lebens. Einmal im Leben der Hofnarr sein: Darauf fiebern viele hin, haben aber gleichzeitig auch einen Heidenrespekt davor.

Wie werden die ausgewählt?

BLASCHEK: Das läuft bei uns über eine klassische Nominierung. Meist wird die Rolle zur Faschingszeit vergeben, dann trainieren die künftigen Narren drei bis vier Monate gezielt auf das Tänzelfest hin. Kurz vor dem großen Auftritt üben wir draußen, weil das Turnen auf Asphalt und Kopfsteinpflaster anders ist, als auf Matten in der Halle. Seit der Corona-Zeit lasse ich immer gleich zwei trainieren, um für mögliche Ausfälle vorbereitet zu sein. Wenn alles gut geht, treten beim Tänzelfest beide auf. Da die Hofnarren zwischen 13 und 16 Jahre alt sind, haben die Darsteller zu dem Zeitpunkt in der Regel schon acht bis zehn Jahre Erfahrung im Kunstturnen. Mittlerweile wird die Rolle immer von Mädels gespielt, da nur Kunstturnerinnen im Verein sind. Früher kamen auch Buben zum Zug.

Früher ist ein gutes Stichwort. Die Tänzelfest Hofnarren gibt es bereits seit 1965. Was ist heuer zum 60-jährigen Bestehen geplant?

BLASCHEK: Um das zu feiern, organisieren wir am 21. Juni ein Hofnarren-Treffen, zu dem wir alle ehemaligen Darstellerinnen und Darsteller einladen. Die Idee, alle zusammenzutrommeln, kam mir bereits vor einem Jahr bei der Sportlerehrung. Ich bin seit zwölf Jahren im Verein tätig und habe seither immer mitgeschrieben, wer die Narren-Rolle hatte. Als ich ein paar Jahre zurückgegangen bin, bin ich aber schon daran gescheitert, die Darsteller ausfindig zu machen. Dann hat mich der Ehrgeiz gepackt. Ich wollte die Hofnarren jedes einzelnen Jahres herausfinden und zu unserem Treffen einladen. Mittlerweile arbeiten sieben Leute aus dem Verein an der Hofnarren-Historie. Wir wollen gerne mit allen zusammenkommen, Erinnerungen an vergangene Zeiten wecken und die Rolle würdigen.

Sicher keine leichte Aufgabe bei 60 Jahren... haben Sie schon alle ehemaligen Narren ausfindig gemacht?

BLASCHEK: Leider nein. Bisher fehlen uns die Darsteller aus den Jahren 1975, 1976, 1980, 1981, 1988 und 1989. Ebenso fehlt uns noch ein Foto vom Hofnarren aus dem Jahr 2004. In diesem Zusammenhang sind wir auf Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Wer Informationen, Fotos oder Kontaktmöglichkeiten zu den genannten Tänzelfest Hofnarren hat, wird gebeten, sich zu melden. Das Büro des TVK ist erreichbar per E-Mail an info@tv-kaufbeuren.de. Jeder Hinweis kann dabei helfen, die Lücken zu schließen und die Historie zu vervollständigen.

Heidi Blaschek (links, mit der mehrfachen deutschen Seniorenmeisterin Desiree Girgenti) trainiert die Kunstturner beim TV 1858 Kaufbeuren. Foto: Kayser

(INFO) Zur Person: Heidi Blaschek trainiert seit zwölf Jahren für den Turnverein 1858 Kaufbeuren die Kunstturnerinnen – und damit auch die Tänzelfest Hofnarren.