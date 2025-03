Immer mehr Hochbetagte: Kaufbeuren hat gut 20 Hundertjährige

Zwei Kaufbeurerinnen haben runden Geburtstag gefeiert: Philomena Riefler und Augusta Ruther sind kürzlich 100 Jahre alte geworden – mit nur wenigen Tagen Unterschied. Für Oberbürgermeister Stefan Bosse sei es ein besonderes Anliegen, jeder Kaufbeurerin und jedem Kaufbeurer persönlich zum 100. Geburtstag zu gratulieren. Mittlerweile leben in der Wertachstadt rund 20 Bürgerinnen und Bürger, die 100 beziehungsweise mehr als 100 Jahre alt sind, heißt es in einer städtischen Mitteilung.

Oberbürgermeister Stefan Bosse besuchte Augusta Ruther zu ihrem 100. Geburtstag im Altenheim. Foto: Christoph Rothe, Stadt Kaufbeuren

Philomena Riefler wohnt noch zu Hause. Dort koche sie noch jeden Tag für ihren Sohn frisch das Essen. Ihr hohes Alter habe sie durch Arbeit und den Verzehr von Butterbroten erreicht, sagt Riefler. (Lesen Sie auch: Das sollten Sie bei einem Wildunfall tun - und unbedingt vermeiden)

Immer mehr Hundertjährige in Kaufbeuren

In einem Kaufbeurer Seniorenheim hingegen lebt Augusta Ruther. Dort fühle sie sich sehr wohl. „Alle hier sind so nett und ich freue mich, hier wohnen zu können“, sagt Ruther. Bevor sie gemeinsam mit ihrem schon gestorbenen Mann, dem Arzt Dr. Hans Ruther entschied nach Kaufbeuren zu kommen, lebten die beiden viele Jahre in Tübingen und Augsburg, so die Mitteilung weiter.

Oberbürgermeister Stefan Bosse bringt Geschenke

Beide Frauen freuten sich sichtlich über den Besuch von OB Bosse und sein kleines Geschenk. „Es ist jedes Mal eine Freude für mich, die zahlreichen 100- und über 100-Jährigen in unserer Stadt zu ihrem Geburtstag besuchen zu können“, betont der Kaufbeurer Oberbürgermeister. „Diese absolute Lebensfreude, die sie an den Tag legen, ist wirklich beeindruckend.“ (Lesen Sie auch: Influencer der ersten Stunde)

Jedes Mal nehme er etwas mit, denn man sammele durch ihre Erzählungen auch immer ganz viel Neues über die Stadtgeschichte. „Ich wünsche Philomena Riefler und Augusta Ruther alles erdenklich Gute und freue mich, wenn ich sie nächstes Jahr wieder besuchen darf“, sagt Bosse abschließend.