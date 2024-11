Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Die Brandmeldeanlage in einer Einrichtung in der Peter-Dörfler-Straße schlug am Samstag gegen 11 Uhr Alarm und rief die Feuerwehr Kaufbeuren auf den Plan. Die Wehr rückte mit 15 Einsatzkräften an. Unter schwerem Atemschutz drangen Feuerwehrleute zur Ursache der Alarmierung vor: In der Küche im zweiten Obergeschoss des Anwesens war Essen angebrannt und hatte die Räume verqualmt.

Beim Feueralarm in der Peter-Dörfler-Straße in Kaufbeuren wird niemand verletzt

Die kokelnden Speisen wurden abgelöscht und die Fenster geöffnet. Mit einem Drucklüfter sorgten die Kaufbeurer Feuerwehrleute anschließend dafür, dass der betreffende Bereich wieder rauchfrei wurde. Verletzt wurde niemand. Nach einer Dreiviertelstunde konnten die Einsatzkräfte abrücken.