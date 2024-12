„Lebende Krippe“ lockt in den Märzenburgwald

Am 21. und 22. Dezember ist es wieder so weit: Bei der „Lebenden Krippe“ wird der Kaufbeurer Märzenburgwald zu einem vorweihnachtlichen Ausflugsziel für Familien. Bei der 31. Ausgabe der von der Kaufbeurer Initiative (KI) ins Leben gerufenen Benefizveranstaltung werden Spenden für Bedürftige gesammelt - etwa für die Armenspeisung des Crescentiaklosters, Urlaub ohne Koffer oder die Wärmestube. Dank der Unterstützung der Besucher wurden laut Pressemitteilung in den vergangenen Jahren fast 90.000 Euro zusammengetragen.

Der Eintritt zur „Lebenden Krippe“ ist kostenlos

Im Krippenstadel erwarten die Besucher Maria, Josef und das Jesuskind, während Ochs und Esel wohltuende Wärme spenden. Hirten versammeln sich am Feuer, stündlich wird die Verkündigung vorgelesen. Das alles können Besucherinnen und Besucher bei kostenlosem Eintritt bestaunen.

Trotz teils massiver Preiserhöhungen habe sich die Kaufbeurer Initiative bewusst dafür entschieden, die Preise für Speisen und Getränke auf dem Niveau von 2019 zu halten. So sollen Bratwurst, Kuchen, Punsch oder Glühwein erschwinglich bleiben. Denn die KI möchte mit der „Lebenden Krippe“ allen eine Auszeit in der stressigen Vorweihnachtszeit schenken. Der Verkauf erfolge ausschließlich am Beginn des etwa 1,5 Kilometer langen Weges, der vom Märzenburgweg bis zur Krippe führt. Der romantische Pfad durch den - hoffentlich verschneiten - Wald kann entweder zu Fuß, gerne auch mit einer Fackel in der Dämmerung, oder bequem per Kutsche zurückgelegt werden.

Krippe im Kaufbeurer Märzenburgwald ist frisch saniert

Um den bis zu 10.000 Besuchern jedes Jahr ein stimmungsvolles vorweihnachtliches Erlebnis zu ermöglichen, engagieren sich etwa 90 Mitglieder der KI. Besonders hervorzuheben sei das generationsübergreifende Engagement: Bei einigen Familien wirken bereits drei Generationen mit, heißt es in der Pressemitteilung. Im Herbst 2023 wurde die Krippe nach über 30 Jahren umfassend saniert und 2024 nochmals aufpoliert, wobei der äußere Charme eines alten Stalls erhalten blieb.

Die „Lebende Krippe“ ist am Samstag, 21. Dezember, sowie am Sonntag, 22. Dezember, jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Da es keinen Ersatztermin gibt und die Veranstaltung stark wetterabhängig ist, wird empfohlen, vor dem Besuch die Webseite www.lebendekrippe.de für aktuelle Informationen zu prüfen. Weitere Informationen gibt es zusätzlich auf www.kaufbeurer-initiative.de oder in den Sozialen Netzwerken.