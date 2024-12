Das ist beim Mittelalter-Weihnachtsmarkt am Fünfknopfturm geboten

Tupfentaler, kleine Landsknechte oder flache Ritter - das und mehr können sich Besucherinnen und Besucher des Mittelalter-Weihnachtsmarktes am Wochenende in Kaufbeuren schmecken lassen. Dieser findet von Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, wieder in stimmungsvoller Kulisse rund um den Fünfknopturm statt.

Mittelalterliches Rahmenprogramm bei Weihnachtsmarkt am Fünfknopfturm

Neben herrlichen Ausblicken auf die weihnachtlich erleuchtete Stadt entschädigt das Programm für den Aufstieg, das der Veranstalter, der Verein Mittelalter Weihnachtsmarkt hilft e.V., auf die Beine stellt. Bei Fackel- und Kerzenschein lassen sich Theater und Akrobatik bestaunen, zum Lauschen gibt es musikalische Beiträge sowie Märchen für Groß und Klein. Eröffnet wird der mittelalterliche Markt am Freitag um 17 Uhr durch den Nachtwächter, wie der Verein mitteilt. An diesem Tag geht das mittelalterliche Treiben bis 22 Uhr, am Samstag ist der Markt von 15 bis 22 Uhr geöffnet und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

In dieser Zeit laden auch die Stände am Fuße des Kaufbeurer Wahrzeichens zum Bummel ein. Händler bieten Schmiedwaren, Artikel aus Holz, Stoff oder Ton sowie Schmuck an. Wie auf jedem Weihnachtsmarkt darf eine dampfende Auswahl an Heißgetränken nicht fehlen. Ebenso verhält es sich mit deftigen und süßen Speisen. Den Erlös aus Standgebühren und Verkauf spenden die Veranstalter an die Fazenda da Esperanca in Bickenried und die Weihnachtsbeihilfe der Stadt.