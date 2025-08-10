Icon Menü
Kaufbeuren: Nach Vollbremsung: Sechs Kinder in Bus leicht verletzt

Polizei Kaufbeuren bittet um Hinweise

Nach Vollbremsung: Sechs Kinder in Bus leicht verletzt

Um einen Unfall zu vermeiden, muss ein Busfahrer stark abbremsen. Dabei stürzen einige Kinder, die unterwegs waren zu einem Ferienprogramm.
    Ein Linienbus musste in Kaufbeuren so stark abbremsen, dass einige Kinder stürzten und sich leicht verletzten.
    Ein Linienbus musste in Kaufbeuren so stark abbremsen, dass einige Kinder stürzten und sich leicht verletzten. Foto: David Yeow (Symbolbild)

    Wegen einer Vollbremsung sind sechs Kinder in einem Kaufbeurer Linienbus gestürzt und leicht verletzt worden.

    Busfahrer muss bremsen, um Zusammenstoß mit Auto zu vermeiden

    Wie die Polizei mitteilt, sammelte der Bus am Freitagmorgen gegen 8 Uhr im Rahmen eines Ferienprogramms Kinder ein. In der Frankenrieder Straße stadtauswärts fuhr ein entgegenkommender Pkw an geparkten Fahrzeugen vorbei. Um einen Zusammenstoß mit dem Kleinwagen zu vermeiden, musste der Busfahrer eine Vollbremsung machen.

    Dabei stürzten einige Kinder, sechs wurden leicht verletzt. Das entgegenkommende Auto fuhr laut Polizei nach dem Vorfall einfach weiter. Es handelte sich um einen schwarzen Kleinwagen, den eine Frau lenkte. Hinweise – insbesondere zu dem unfallbeteiligten Kleinwagen – nimmt die Kaufbeurer Polizei unter 08341/9330 entgegen.

