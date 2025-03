Rheuma-Liga Kaufbeuren droht das Aus

Die Deutsche Rheuma-Liga ist ein Selbsthilfeverein mit deutschlandweit fast 300.000 Mitgliedern und engagiert sich für Menschen, die von einer der zahlreichen rheumatischen Krankheiten betroffen sind. Auch in Kaufbeuren gibt es eine Arbeitsgemeinschaft der Liga. Warum die Existenz des Kaufbeurer Standorts nun gefährdet ist.

Von Beratung bis hin zu Wassergymnastik

Laut Angelika Haller, zweite Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, umfasst das Angebot vielseitige Informationen, Beratung, Patientenseminare und das „Funktionstraining“, das auf Rezept von speziell geschulten Therapeuten angeboten wird. Die Arbeitsgemeinschaft Kaufbeuren biete sieben Trockengymnastik-Gruppen in Kaufbeuren und Marktoberdorf und eine Wassergymnastik-Gruppe in Bad Wörishofen. Es gibt nach eigenen Angaben rund 200 Mitglieder (davon circa 100 aktive).

Darum ist die Arbeitsgemeinschaft der Rheuma-Liga in Kaufbeuren in Not

Dieses Angebot könnte es aber schon bald nicht mehr geben. Denn die erste Vorsitzende der AG sei krankheitsbedingt nicht mehr dazu in der Lage, die Verwaltungsaufgaben zu übernehmen. Da die anderen Vorstandsmitglieder auch schon alle um die 80 Jahre alt sind und sich nicht mehr in der Lage sehen, die Verwaltung auf sich zu nehmen, sucht die AG nun einen Nachfolger. „Ohne einen Nachfolger müssen wir den Standort hier in Kaufbeuren aufgeben“, erklärt Haller. „Das wäre ein enormer Verlust.“

„Es wäre ein Traum, jemanden zu finden, der das Amt übernimmt“

„Vor allem die Mitglieder würde eine Auflösung der AG Kaufbeuren besonders treffen“, sagt sie. Viele seien bereits seit 20 Jahren dabei. „Natürlich kann man sein Training auch alleine machen“, sagt Haller. „Aber in einer großen Gruppe ist die Motivation einfach direkt höher.“ Außerdem hätten die überwiegend alten Mitglieder durch die Stunden auch die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen.

Die Aufgabe für den Nachfolger sei insbesondere viel „Bürokram“, wie es Haller beschreibt. Zudem müsse sich der Nachfolger darum kümmern, die Verbindung zum Landesverband der Deutschen Rheuma-Liga zu halten. „Es wäre ein Traum, jemanden zu finden, der das Amt übernimmt“, so Haller.

Weitere Informationen unter: https://www.rheuma-liga-kaufbeuren.de