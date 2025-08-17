Die Neuauflage der Blade Night in Kaufbeuren rollt an

Kaufbeuren rollt wieder für den guten Zweck: Am Samstag, 20. September, lädt die Buron Blade Night zum zweiten Mal alle Inline-Skaterinnen und Skater, aber auch Radler – egal ob Anfänger oder Profi – zu einer besonderen Abendrunde ein. Unter dem Motto „Bewegung und Spaß für den guten Zweck“ wird Kaufbeurens Innenstadt zu einer großen Skater-Bühne.

Teilnahme ist kostenlos

Wie im vergangenen Jahr wird die Veranstaltung vom Verein Hockey for Hope und dem Rotary Club Kaufbeuren-Ostallgäu organisiert. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden in Höhe von zehn Euro pro Erwachsenem und fünf Euro pro Kind sind erbeten. Sämtliche Spenden und Erlöse gehen wieder an bedürftige Kinder und Jugendliche. Im vergangenen Jahr konnten so 1640 Euro „erskatet“ werden. Firmen haben die Möglichkeit, für ihre MitarbeiterInnen gesammelt zu spenden und sich hier besonders zu präsentieren.

Gestartet wird um 19 Uhr am Tänzelfestplatz. Die rund sieben Kilometer lange Route führt in diesem Jahr vom Tänzelfestplatz über Buron- und Mindelheimer Straße zur Josef-Landes-Straße und über die Augsburger, Alte Post- und Neugablonzer Straße wieder zurück zum Tänzelfestplatz.

After-Skate-Party am Tänzelfestplatz

Nach dem Lauf steigt am Tänzelfestplatz eine kleine After-Skate-Party – ideal, um den Abend entspannt ausklingen zu lassen. Zusätzlich haben ab 17.30 Uhr Vereine aus Kaufbeuren und Umgebung die Möglichkeit, sich vor und nach dem Lauf kostenfrei zu präsentieren, Produkte anzubieten oder Dienstleistungen anzubieten. Interessierte Vereine können sich ab sofort beim Organisationsteam melden.

Mitmachen kann jede und jeder – vom Kind bis zum erfahrenen Speedskater, egal ob auf Inlineskates oder dem Fahrrad. Eine Schutzausrüstung (Helm, Hand-, Ellenbogen- und Knieschoner) wird empfohlen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Sollte jemandem die Puste ausgehen, fährt einfach auf dem Fahrradweg über die kürzeste Strecke zurück. Weitere Infos gibt es unter www.bladenight.org