S-Bahn und Lufttaxis - mit diesen Ideen will Kaufbeuren in München punkten

Die Europäische Metropolregion München (EEM) mit mehr als sechs Millionen Einwohnern gilt als eine der erfolgreichsten Wirtschaftsregionen Europas. Als Mitglied an ihrem südwestlichen Rand möchte davon auch die Stadt Kaufbeuren profitieren. Dies biete Möglichkeiten, sich mit anderen Akteuren auszutauschen und bei Zukunftsprojekten „größer zu denken“, so Kaufbeurens Wirtschaftsreferent Andreas Bauer in der jüngsten Verwaltungsausschusssitzung. Ein Forum dafür stellt die Internationale Bauausstellung (IBA) innerhalb der EEM dar, die Impulse in Mobilitätsfragen geben will. Gefragt seien unkonventionelle Vorhaben. Die Stadt reicht dafür elf Projekte ein – „kreative und überraschende Ideen, für deren Realisierung die Stadt selbst gar nicht die Ressourcen hätte“.

