Die Stadtmauer ist für den Kaufbeurer Nachtwächter Klaus Müller gewohntes Terrain. So passte es gut, dass er den Mittelalter-Weihnachtsmarkt rund um den Kaufbeurer Fünfknopfturm heuer erstmals eröffnete. „Das war dieses Jahr etwas ganz Besonderes“, sagte Michael Hübner vom organisierenden Verein „Mittelalter-Weihnachtsmarkt hilft“. Besonders sei in diesem Jahr auch die neu gebaute Schänke. „Da wir im letzten Jahr etwas Pech mit dem Wetter hatten, entstand die Idee, einen überdachten Unterstand zum gemütlichen Essen und Trinken zu bauen.“ Dies habe sich bei dem wechselhaften Wetter am Wochenende mehr als gelohnt. So konnten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher ihren Glühwein und den „Rinderbrocken zum Schlürfen“ (Gulaschsuppe) windgeschützt und trocken genießen.

Wind bereitet Ausstellern Probleme beim Aufbau

Den Ausstellerinnen und Ausstellern hingegen bereitete der Wind teilweise Probleme beim Aufbau ihrer Stände. „Mir hat der Wind meinen Pavillon komplett zerlegt“, berichtete Katja Stegner. Die Ulmerin bot zum ersten Mal ihre gestrickten und gehäkelten Handarbeiten an.

Glücklicherweise konnte sie kurzfristig auf einen windgeschützten Platz auf der Terrasse des Fünfknopfturm-Cafés umziehen. „Der Markt ist nicht von der Stange.“ Die Atmosphäre sei schön heimelig. Besonders freue sie sich, dass trotz des schlechten Wetters viele Menschen kamen.

Mittelalterliches Ambiente rund um Kaufbeurer Fünfknopfturm

Eine davon war Aileen Vogel aus Westendorf. „Ich bin das erste Mal hier und ganz begeistert.“ Mit dem Duft von Räucherstäbchen, dem Lagerfeuer und den vielen Lichtern vermittle der Markt eine zauberhafte und romantische Stimmung. „Und die Zelte und Stände sind alle so passend und liebevoll gestaltet“, ergänzte ihre Freundin Ramona Ciciriello. Zudem sei die Auswahl der angebotenen Waren sehr besonders und vielfältig. Es gab Keramik, Schmuck, Gewürze und Dekoratives aus Holz.

Und im Zelt von Andrea Jacobs gab es genähte Hüte, Mützen, Tücher, Taschen und Geldbeutel. „Ich bin nach einer längeren Pause dieses Jahr das erste Mal wieder dabei“, erzählte die Hobbyschneiderin. Das Ambiente des mittelalterlichen Weihnachtsmarktes mit dem beleuchteten Fünfknopfturm sei einfach toll.

Icon Galerie 11 Bilder Ein Wochenende lang öffnet der Mittelalter-Weihnachtsmarkt rund um Kaufbeurens wehrhaftes Wahrzeichen seine Tore.

Stadtmauerführung begeistert junge Weihnachtsmarktbesucher

Familie Weber vom Bodensee war von der Stadtmauerführung mit Nachtwächter Klaus Müller ganz begeistert. „Wir verbringen gerade ein Wochenende hier in Kaufbeuren und schauen uns die Stadt an“, erzählte Mutter Angelika. Vor allem für die Söhne Ben (9) und Tim (7) sei die Stadtmauerführung ein tolles Erlebnis gewesen.

Musikalisch sorgte unter anderem das „Weihnachtliche Blech Trio“ für die passende Unterhaltung. Mit dem Erlös aus den Standgebühren und dem Verkauf unterstützt der Verein in diesem Jahr die Fazenda da Esperanca in Bickenried und die Weihnachtsbeihilfe der Stadt Kaufbeuren.