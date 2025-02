Kaufbeurerin spendet 10.000 Euro, damit es am Rathaus wieder blüht

Die Stadt Kaufbeuren muss sparen, was das Zeug hält. So ging es, wie berichtet, bei den Haushaltsberatungen um dramatische Einschnitte, aber auch um kleinere, eher symbolische Anstrengungen, die Finanzen zu konsolidieren. Zu Letzteren zählte auch die Ankündigung, dass die Bepflanzung von Zierbeeten, Pflanzgefäßen, Kreisverkehren oder auch der Blumenkästen an der Fassade des historischen Rathauses zurückgefahren werden soll.

Rund 50.000 Euro pro Jahr könnten so eingespart werden - bei Gesamtausgaben der Kommune von etwa 240 Millionen Euro im laufenden Jahr. Wenn am Kaufbeurer Rathaus wieder Blumen blühen, dann hat die Stadt finanziell das Schlimmste überstanden, lautete die Devise.

Eine kahle Rathausfassade - offensichtlich ein Graus für eine Kaufbeurerin

Doch zumindest das mit den bepflanzten Blumenkästen am Hauberrisser-Bau könnte jetzt deutlich schneller gehen als die Beendigung der Kaufbeurer Finanzmisere. Einer Bürgerin war die Vorstellung einer kahlen Rathausfassade offensichtlich so ein Graus, dass sie der Stadt 10.000 Euro für die dortige Bepflanzung spendiert. Dies teilte Oberbürgermeister Stefan Bosse in seiner jüngsten Videobotschaft im Internet mit.

Darin drückt er seine Freude über diese Spende aus, vergisst aber auch nicht, an seine Bürger zu appellieren, diesem blühenden Vorbild zu folgen. Schließlich könne die Stadt Kaufbeuren in ihrer prekären Situation auch Unterstützung in vielen anderen Bereichen gut gebrauchen.

