Freie Kita-Träger in Kaufbeuren sollen weniger Geld bekommen

Bei der Kinderbetreuung ist die Stadt Kaufbeuren auf freie Träger angewiesen. Diese stellen über die Hälfte der Betreuungsplätze zur Verfügung. Dafür gewährt die Stadt ihnen seit über 20 Jahren freiwillige Betriebskostenzuschüsse. Nun laufen die Verträge zum Jahresende aus. Da die Wertachstadt bekanntlich nicht in Geld schwimmt, sah sie sich dazu gezwungen, die Zuschüsse an freie Kita-Träger zu reduzieren - wohl wissend, dass die Betriebskosten zuletzt enorm gestiegen sind. Dieses Dilemma wurde jüngst im Jugendhilfeausschuss vorgestellt. Am Ende stand ein Kompromiss, der auch Eltern direkt betreffen könnte.

