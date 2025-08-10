Kaufbeuren setzt bei Straßenbeleuchtung auf 100 Prozent LED

Die Experten für diese Aufgabe sind im städtischen Bauhof beschäftigt. Doch angesichts der großen Symbolik überließen die Fachleute ihrem Chef das Feld. Mit der Hebebühne ließ sich Oberbürgermeister Stefan Bosse an die Spitze einer Straßenlaterne im Neugablonzer Buchenweg liften, um das letzte alte Leuchtmittel in der Kaufbeurer Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik umzurüsten.

