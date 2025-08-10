Icon Menü
Kaufbeuren stellt komplette Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED um

Dampflampen ade

Kaufbeuren setzt bei Straßenbeleuchtung auf 100 Prozent LED

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Kaufbeuren auf LED ist nun abgeschlossen. Was bedeutet das für Mensch und Tier?
Von Alexander Vucko
    Ab jetzt Lichtfarbe „Warmton“ Oberbürgermeister Stefan Bosse setzt auf Symbolik und rüstet im Neugablonzer Buchenweg die letzte Straßenlaterne in der Stadt auf moderne LED-Beleuchtung um.
    Ab jetzt Lichtfarbe „Warmton“ Oberbürgermeister Stefan Bosse setzt auf Symbolik und rüstet im Neugablonzer Buchenweg die letzte Straßenlaterne in der Stadt auf moderne LED-Beleuchtung um. Foto: Alexander Vucko

    Die Experten für diese Aufgabe sind im städtischen Bauhof beschäftigt. Doch angesichts der großen Symbolik überließen die Fachleute ihrem Chef das Feld. Mit der Hebebühne ließ sich Oberbürgermeister Stefan Bosse an die Spitze einer Straßenlaterne im Neugablonzer Buchenweg liften, um das letzte alte Leuchtmittel in der Kaufbeurer Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik umzurüsten.

