Unbekannte brechen in Schnellrestaurant in Kaufbeuren ein

Unbekannte sind Montagfrüh gegen 3 Uhr in ein Schnellrestaurant am Bavariaring in Kaufbeuren eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter eine Türe auf und verschafften sich anschließend Zugang zum Büro. Sie entwendeten einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag.

Einbruch in Kaufbeuren: Polizei sucht Zeugen

An der Zugangstür und im Lokal entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und führte die ersten Ermittlungen vor Ort.

Zeugen, die zwischen 3 Uhr und 8 Uhr morgens verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bavariarings oder angrenzenden Straßen gesehen haben, sollen sich bitte bei der Kriminalpolizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/9330 melden.

Mehr Nachrichten aus Kaufbeuren und dem Ostallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Kaufbeuren