Unbekannte stehlen Auto, fahren gegen Straßenlaterne - und rennen weg

Drei Unbekannte haben am Montagnachmittag in Kaufbeuren ein fremdes Auto gestohlen und damit eine Straßenlaterne angefahren. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Anrufer ein falsch geparktes Fahrzeug in der Nähe der Spittelmühlkreuzung. Die Polizisten bemerkten vor Ort, dass das Auto wohl rückwärts über einen erhöhten Bordstein gefahren wurde und dabei mit einer Straßenlaterne kollidiert war.

Mutmaßliche Auto-Diebe kollidieren mit Straßenlaterne in Kaufbeuren

Der Anrufer teilte der Polizei außerdem mit, dass sich während des Zusammenpralls drei Männer im Fahrzeug befanden. Nach dem Unfall flüchteten sie zu Fuß. Wie die Männer ins Fahrzeug gelangten und den Motor starten konnten, ist laut Polizeibericht aktuell noch unklar. Der Besitzer des Fahrzeugs wusste nicht, wer sein Auto gefahren sein könnte.

Der Sachschaden an Auto und Laterne liegt laut Polizei im dreistelligen Bereich. Die Polizei Kaufbeuren ermittelt und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 08341 9330 zu melden.

