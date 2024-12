Erlös aus Benefiz-Event soll Kinderaugen in Kaufbeuren zum Leuchten zu bringen

Zum 29. Mal fand kürzlich der Kaufbeurer Advent des Autohauses Allgäu statt. Vor einem begeisterten Publikum wurde die Weihnachtsgeschichte gespielt, gesungen und erzählt. Wie in den Jahren zuvor wird der Erlös aus der Veranstaltung der Aktion der Stadt Kaufbeuren „Weihnachtsbeihilfe… damit Kinderaugen leuchten“ zur Verfügung gestellt, heißt es in einer Mitteilung.

In diesem Jahr konnten 6277 Euro übergeben werden. Der Erlös aus der Veranstaltung setzt sich zusammen aus Zuwendungen der Besucher in Höhe 1277 Euro, die von Brigitte Dainku vom Autohaus überreicht wurden. Das Autohaus Allgäu spendete weitere 3000 Euro. Die VR-Bank, vertreten von Dr. Hermann Starnecker, Sprecher des Vorstands, leistete einen Beitrag in Höhe von 2000 Euro.

Jeder Euro zählt

Oberbürgermeister Stefan Bosse und Michael Marx, stellvertretender Leiter der Abteilung Arbeit und Soziales der Stadt Kaufbeuren, bedankten sich herzlich bei Dainku, Kreuter und Spindler für die musikalische Leitung und Dr. Hermann Starnecke von der VR-Bank für die langjährige Unterstützung der Weihnachtsbeihilfe. „Jeder Euro für die Weihnachtsbeihilfe hilft, viele Kinderaugen in Kaufbeuren zum Leuchten zu bringen. Ich bedanke mich herzlich bei unseren Partnern für ihr großartiges soziales Engagement und die Unterstützung“, sagte Oberbürgermeister Bosse.

Gutschein für Weihnachtsgeschenk

Aus der Weihnachtsbeihilfe erhalten Kinder aus bedürftigen Familien in Kaufbeuren einen zweckgebundenen Gutschein von der Stadt in Höhe von 80 Euro und dürfen sich ihr Weihnachtsgeschenk in bestimmten Kaufbeurer Geschäften aussuchen, so die Mitteilung abschließend.