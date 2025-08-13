Wie kommt das Kaufbeurer Eisstadion zu einem neuen Namen?

Sparkassen-Arena, Erdgas Schwaben Arena, Energie Schwaben Arena. Die Namen für das Kaufbeurer Eisstadion an seinem alten Standort am Jordanpark und als Neubau einen Steinwurf entfernt wechselten, prägten sich in Verbindung mit dem Eishockey-Profiverein ESVK jeweils schnell ins kollektive Gedächtnis ein. Demnächst werden die Namensrechte wieder vergeben, wenn eine Dekade der Partnerschaft zwischen dem Versorgungsunternehmen Energie Schwaben und dem Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren 2027 endet. Die aufwändige Neuausschreibung beginnt jedoch viel früher, nämlich bereits im kommenden Jahr.
Neuausschreibung der Namensrechte
