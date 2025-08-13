Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Kaufbeurer Eisstadion: So läuft die Suche nach einem neuen Namenssponsor

Neuausschreibung der Namensrechte

Wie kommt das Kaufbeurer Eisstadion zu einem neuen Namen?

Die Energie Schwaben Arena in Kaufbeuren soll 2027 einen neuen Namen bekommen. So läuft das Verfahren für die Neuausschreibung der Namensrechte.
Von Alexander Vucko
    • |
    • |
    • |
    Der traditionsreiche Eishockeysport in Kaufbeuren ist fest mit der Energie Schwaben Arena verbunden.
    Der traditionsreiche Eishockeysport in Kaufbeuren ist fest mit der Energie Schwaben Arena verbunden. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

    Sparkassen-Arena, Erdgas Schwaben Arena, Energie Schwaben Arena. Die Namen für das Kaufbeurer Eisstadion an seinem alten Standort am Jordanpark und als Neubau einen Steinwurf entfernt wechselten, prägten sich in Verbindung mit dem Eishockey-Profiverein ESVK jeweils schnell ins kollektive Gedächtnis ein. Demnächst werden die Namensrechte wieder vergeben, wenn eine Dekade der Partnerschaft zwischen dem Versorgungsunternehmen Energie Schwaben und dem Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren 2027 endet. Die aufwändige Neuausschreibung beginnt jedoch viel früher, nämlich bereits im kommenden Jahr.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden