Kaufbeurer Heizungsspezialist gewinnt den Bundespreis für Innovationen im Handwerk

Dass auch mittelständische Familienbetriebe Erfindergeist zeigen und Innovationen hervorbringen können, hat das Kaufbeurer Unternehmen Sandler – Energie für Gebäude KG bewiesen. Das Bundeswirtschaftsministerium zeichnete den Betrieb kürzlich bereits zum vierten Mal mit dem Bundespreis für Innovationen im Handwerk aus. Diesen überreichte Michael Keller, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, bei der Internationalen Handwerksmesse in München an die Inhaber, Martin Sandler und Sohn Benjamin Sandler. Dieses Mal wurde das 30-köpfige Unternehmen mit Sitz in Kaufbeuren für die Entwicklung der neuartigen Flächenheizung „ClimatePower“ gewürdigt.

Sandler entwickelt Fertigmodule für Flächenheizungen an Wand und Decke

Die Kaufbeurer Firma hat Fertigmodule entwickelt, mit denen auch Bestandsgebäude einfacher auf Flächenheizungen an der Wand oder der Decke nachgerüstet werden können. Der Aufwand sei um ein Vielfaches geringer als beim Nachrüsten einer Fußbodenheizung, wie die Heizungsspezialisten in einer Pressemeldung mitteilen.

Bei moderner Heiztechnik denken wohl viele Menschen an neue Wärmeerzeuger wie Wärmepumpen. Doch bleibe eine grundlegende Voraussetzung oft unbeachtet: Die Senkung der Vorlauftemperaturen. „Nur wenn die Vorlauftemperaturen niedrig sind, können Wärmepumpen effizient arbeiten, Solarthermie vom frühesten Frühjahr bis fast in den Winter Wärme liefern und der Brennstoffverbrauch von konventionellen Wärmeerzeugern wie Öl- und Gaskesseln spürbar gesenkt werden“, erklärt Benjamin Sandler, Juniorchef des Unternehmens. Mit „ClimatePower“ sei eine Heizungslösung für niedrige Temperaturen entwickelt worden, die für die Wärmewende wichtig sei.

„Gute Lösungen für die Wärmewende und den Klimawandel existieren bereits“

„Durch innovative Technik und durchdachte Konzepte stellen wir sicher, dass Heizungsanlagen nicht nur effizienter und sparsamer laufen, sondern bis 2045 CO2-neutral, möglichst kostenneutral und unsere Kunden so energieautark wie möglich werden können“, erklärt Seniorchef Martin Sandler. Benjamin Sandler ergänzt: „Wenn die Wärmewende gelingen soll, muss sie praxistauglich und wirtschaftlich sein. Unsere Lösung zeigt: Hohe Effizienz ist möglich, ohne dass Hausbesitzer ihr Zuhause kernsanieren müssen.“

Der vierte Bundespreis sei aus Firmensicht einerseits eine Bestätigung für die unermüdliche Innovationskraft von Sandler - Energie für Gebäude. Andererseits will das Unternehmen ihn als Signal an Politik und Industrie verstanden wissen: „Gute Lösungen für die Wärmewende und den Klimawandel existieren bereits“, heißt es in der Pressemitteilung. Jetzt brauche es Mut und konsequentes Handeln, um diese umzusetzen.