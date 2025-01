Wohin mit den alten Lumpen?

Der Lieblingspulli passt nicht mehr, der Rock von vor fünf Jahren ist jetzt schon aus der Mode und die alten Putzlappen sind mittlerweile auch nicht mehr zu gebrauchen – die meisten werden es kennen. Wer bis jetzt seine alten Kleidungsstücke und Stoffe mit dem Restmüll entsorgt hat, muss sich schnellstens umorientieren. Ab Januar tritt eine neue EU-Richtlinie in Kraft, die besagt, dass Alttextilien verpflichtend getrennt entsorgt werden müssen. Also so ähnlich wie Glas-, Bio- oder Papierabfälle behandelt werden. Besonders in Zeiten von Fast Fashion, schnelllebigen Trends und der kürzeren Nutzungsdauer wird die Masse an Kleidungsstücken zu einem immer größer werdenden Problem. Mit dem neuen Gesetz soll ein grundsätzliches System zur Unterstützung der Wiederverwertung von Textilien geschaffen werden.

Azaria Kretzinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Restmüll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Leonhart Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis