Kreisliga: Es geht wieder los.

Jetzt geht auch die Kreisliga Süd nach der Winterpause wieder los. Für die vier Vereine aus der Region war die Vorbereitung unterschiedlich, aber alle hatten auch mit Grippe und fehlenden Akteuren oder mit weniger guten Testspielen zu kämpfen.

Für den SV Mauerstetten soll es gleich nach oben gehen

SV Mauerstetten: Zum Punktspielauftakt 2025 empfängt der SV Mauerstetten ab 14 Uhr den SSV Wertach. Nach einer guten Vorbereitungsphase mit teils sehr guten Testspiel-Ergebnissen wurde die Mannschaft von Uwe Zenkner ausgerechnet in dieser Woche von einer Grippewelle überrollt – nun steht hinter dem einen oder anderen Spieler noch ein Fragezeichen. „Jetzt wird natürlich alles wieder auf null gestellt“, sagt Zenkner, der angesichts der eng zusammengerückten Spitzengruppe auf einen erfolgreichen Start seiner Elf hofft. „Erfahrungsgemäß ist das immer wichtig, und wir werden alles daransetzen, dass uns ein guter Heimauftakt gelingt. Welcher Kader letztendlich zur Verfügung steht, werden wir sehen müssen.“ Die Gäste aus Wertach sind bereits vorige Woche mit einem Sieg ins gestartet und haben die Rote Laterne in der Kreisliga Süd abgegeben. Der SVM ist also gewarnt.

Beim BSK war die Vorbereitung eher mau

BSK Olympia Neugablonz: Vor einem richtungsweisenden Match steht der BSK zum Auftakt nach der Winterpause. Die Schmuckstädter müssen zu Hause im Waldstadion am Samstag ab 15 Uhr gegen den FC Türksport Kempten antreten. „Ohne Wenn und Aber: Es ist gleich ein Sechs-Punkte-Spiel. Denn mit einem Sieg können wir sie auf Distanz halten“, weiß Sportvorstand Antonio Mezzoprete um die Bedeutung dieses Matches. Auf die Illerstädter, die derzeit auf einem Relegationsplatz liegen, hat der BSK Neugablonz nur sechs Zähler Vorsprung. Coach Nicolas Zenkner verschärft aufgrund der nicht berauschenden Vorbereitung den Ton. „Wir haben jetzt drei Heimspiele in Folge, sodass wir im Abstiegskampf sogar fast den Sack zumachen können“, schwört er das Team ein. Türkspor verlor voriges Wochenende das Nachholspiel gegen Obergünzburg 2:4. „Ich erwarte ein Kampfspiel, wobei sich alle elf Mann reinhängen müssen, damit wir siegreich hervorgehen“, betont Mezzoprete.

Der SV Pforzen muss sich schnell wieder sortieren

SV Pforzen: Bei den Vorbereitungsspielen des SVP musste die Mannschaft zuletzt leiden: Zwei derbe Klatschen kassierte das Team gegen die DJK Memmingen Ost (1:9) und den SV Fuchstal (2:8). Der SV Pforzen liegt derzeit mit 22 Punkten auf Platz 10. Aber der Aufsteiger will ohnehin erst einmal nur eins – nicht absteigen. Ob am Sonntag zu Hause ab 15 gegen den starken Tabellenzweiten TSV Seeg nach der Vorbereitung schon Punkte dafür drin sind, ist eher unwahrscheinlich – aber nicht unmöglich.

Die Hopp-oder-topp-Mannschaft aus Oberbeuren

TSV Oberbeuren: Das Team von Trainer Markus Riefler hat in der Vorbereitung mehr Siege als Niederlagen eingefahren – darunter auch ein 5:0 gegen Bezirksligist SpVgg Kaufbeuren. Aber auch für den TSV heißt es als Elfter mit 21 Punkten in der Liga: Kampf gegen den Abstieg. Der TSV Oberbeuren muss zum Auftakt am Sonntag ab 14 Uhr beim Tabellenzwölften SC Untrasried (17 Punkte) antreten. Und da die Oberbeurer bislang keine halbe Sachen gemacht haben, heißt es vielleicht auch diesmal: entweder Sieg oder Niederlage. Wobei ein Erfolg mit drei Punkten schon ein wenig Entspannung bringen kann.