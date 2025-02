Fast schon ein wegweisendes Duell für die SG

Wieder mal eine wichtige Auswärtspartie steht am Spielplan der Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz. Sie müssen in der Bezirksoberliga am Samstag beim TV Waltenhofen antreten.

Duell gegen den direkten Tabellennachbarn für die SG

Vorentscheidend? Vier-Punkte-Spiel? Nach oben oder weiter nach unten in der Tabelle? Quo vadis SG – die nächsten Wochen werden es entscheiden. Den Auftakt bildet das Duell mit dem direkten Tabellennachbarn TV Waltenhofen. Beide Teams haben sieben Pluspunkte auf der Habenseite, wobei die SG ein Spiel weniger bestritten hat und nach Minuspunkten um zwei Zähler besser da steht. Bei einer Niederlage der Kaufbeurer wäre das nicht mehr so. Gerade gegen die direkten Konkurrenten muss endlich gepunktet werden.

Danach muss Kaufbeuren ein Heimspiel gewinnen

Auch beim dann folgenden Heimspiel gegen die SG Unterpaffenhofen/Germering ist ein Sieg für die SG fast Pflicht. Sowohl bei der SCUG als auch beim Heimauftritt gegen den TV Waltenhofen gab es in der Hinrunde jeweils nur ein Unentschieden. Diese verlorenen Punkte könnten den Wertachstädtern am Ende der Saison fehlen. Noch ist die SG auf Platz 10. von zwölf Vereinen in der Bezirksoberliga – aber auch nur drei Zähler vom 8. (TSV Sonthofen) und 9. (TSV Herrsching II) entfernt. Es ist also nach oben auch nicht allzu weit. Aber dazu müssen die nächsten Partien erfolgreich gestaltet werden.

SG präsentierte sich zuletzt stark

Hoffnung gibt der engagierte und spielerisch sehr gute Auftritt gegen den Tabellenführer Eichenauer SV zuletzt. Da zeigte die Mannschaft um Kapitän Roman Haggenmüller, was eigentlich in ihr steckt – und das mit einem dezimierten Kader. Mit dieser kämpferischen Einstellung muss auch in Waltenhofen in die Partie gegangen, und diese auch genauso beendet werden. Dann können die beiden Punkte in die Wertachstadt mitgenommen werden.

Wen Trainer Christian Klöck am Samstag ab 18 Uhr in der Mehrzweckhalle Waltenhofen auf die Platte schicken kann, entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining.

Zweite der SG tritt beim Tabellenführer an

Die Trauben beim Tabellenführer in der Bezirksklasse der Männer, dem TSV Mindelheim, werden für die Männer der Zweiten Mannschaft wohl auch zu hoch hängen. Im Heimspiel gab es eine klare Niederlage und auch nun sind die Unterallgäuer klarer Favorit.

Die weibliche B-Jugend der SG empfängt ab 16 Uhr den SC Weßling. Im ersten Aufeinandertreffen konnte die SG einen Sieg einfahren. Das wollen sie gegen den Tabellensechsten der ÜBOL natürlich wiederholen. Die männliche C-Jugend trifft vorher – ab 14.30 Uhr – auf die SG Kempten/Kottern II (a.K.). Zwar ist der Ausgang der Partie für die Tabelle egal, aber die Kaufbeurer wollen am Samstag ihren ersten Punkterfolg feiern.