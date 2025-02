Kikolino und das große Staunen

Kein Internet-Video am Smartphone und keine virtuelle Wirklichkeit auf dem Bildschirm - live gespielte (klassische) Musik und realen kunstvollen Tanz boten vier Künstlerinnen überaus lebendig am Freitag im Stadttheater dar. Die Bürgerstiftung Kaufbeuren setzte ihre „Kinderklassik“-Veranstaltungsreihe fort, und viele der jungen Zuschauer staunten nicht schlecht, was sich da so alles auf der Bühne abspielte.

