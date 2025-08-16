Trotz Regenfällen Bedroht durch die Klimakrise – so drastisch ist der Pegel im Germaringer Hebel-Biotop gesunken

Bund-Naturschutz-Vorsitzender Josef Kreuzer verdeutlicht im Hebel-Biotop die Auswirkungen von weniger Niederschlägen und höherer Temperaturen für den Grundwasserpegel.