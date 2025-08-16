Icon Menü
Klimakrise bedroht Biotope: Grundwasserpegel im Germaringer Hebel-Biotop sinkt drastisch

Trotz Regenfällen

Bedroht durch die Klimakrise – so drastisch ist der Pegel im Germaringer Hebel-Biotop gesunken

Bund-Naturschutz-Vorsitzender Josef Kreuzer verdeutlicht im Hebel-Biotop die Auswirkungen von weniger Niederschlägen und höherer Temperaturen für den Grundwasserpegel.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Die hohen Kiesränder am Ufer der ausgedehnten Wasserflächen im Biotop zeigen deutlich das Wasser-Defizit.
    Die hohen Kiesränder am Ufer der ausgedehnten Wasserflächen im Biotop zeigen deutlich das Wasser-Defizit. Foto: Josef Kreuzer

    „Grundwasserspiegel bayernweit auf bedenklichem Niveau“ oder „Trotz langen Regens bleibt Grundwasser-Pegel niedrig“ – solche Schlagzeilen der vergangenen Tage werfen ein Schlaglicht auf ein immer drängenderes Problem: Die Böden sind viel zu trocken, das Grundwasser sinkt weiter ab, Erholung ist nicht in Sicht, daran können auch die Regenfälle der vergangenen Wochen nichts ändern. Hitzewellen und Dürren durch die Klimakrise werden das neue Normal in Bayern, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundes Naturschutz im Kreisverband Ostallgäu-Kaufbeuren.

