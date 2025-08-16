Bedroht durch die Klimakrise – so drastisch ist der Pegel im Germaringer Hebel-Biotop gesunken

„Grundwasserspiegel bayernweit auf bedenklichem Niveau“ oder „Trotz langen Regens bleibt Grundwasser-Pegel niedrig“ – solche Schlagzeilen der vergangenen Tage werfen ein Schlaglicht auf ein immer drängenderes Problem: Die Böden sind viel zu trocken, das Grundwasser sinkt weiter ab, Erholung ist nicht in Sicht, daran können auch die Regenfälle der vergangenen Wochen nichts ändern. Hitzewellen und Dürren durch die Klimakrise werden das neue Normal in Bayern, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundes Naturschutz im Kreisverband Ostallgäu-Kaufbeuren.
Trotz Regenfällen
