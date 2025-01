Polizeiorchester Bayern spielt für den guten Zweck in Kaufbeuren

Das Polizeiorchester Bayern gibt auf Einladung der Stadt Kaufbeuren am Mittwoch, 15. Januar, ab 19 Uhr ein Benefizkonzert im Stadtsaal. Der gesamte Erlös kommt dem Allgäuer Hilfsfonds zugute.

Klassisch, festlich und mit Wiener Schmäh macht Carl Zellers Lied „Grüß euch Gott!“ aus der Operette „Der Vogelhändler“ den Auftakt zum Neujahrskonzert des Polizeiorchesters Bayern. Den Gesangspart übernimmt der Tenor Franz Gürtelschmied. Im typischen Stil der Wiener Neujahrskonzerte folgt Musik aus der Feder von Johann Strauss. Gemäß dem Konzerttitel „Mit Schwung und Dolce Vita ins neue Jahr“ geht es weiter mit italienischen Klängen, unter anderem von Gioacchino Rossini, sowie Thomas Doss‘ „Fanfare in Jubilo“.

45 studierte Berufsmusiker aus 16 Nationen konzertieren im Kaufbeurer Stadtsaal

Das Polizeiorchester Bayern ist das professionelle sinfonische Blasorchester der Bayerischen Polizei. Es besteht aus 45 studierten Berufsmusikerinnen und -musikern aus 16 Nationen. Seit 2006 steht der Klangkörper unter der Leitung des Generalmusikdirektors der Bayerischen Polizei, Johann Mösenbichler. Im Dienst der guten Sache spielt das Orchester Bayern jährlich bis zu 50 Benefizkonzerte zu sozialen, karitativen und kulturellen Zwecken in ganz Bayern. Beim Kaufbeurer Konzert ist es der Allgäuer Hilfsfonds, der unterstützt wird. Er hilft Menschen aus der Region, die unverschuldet in Not geraten sind, mit einer schweren Erkrankung kämpfen oder auf andere Weise von einem Schicksal getroffen wurden, das sie aus eigener Kraft nicht bewältigen können.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Für den Zutritt sind jedoch kostenlose Eintrittkarten erforderlich, die bis zum 15. Januar online auf der Seite von Kaufbeuren Tourismus buchbar sind. Platzreservierungen sind nicht möglich. Eventuelle Restkarten werden am Veranstaltungsabend im Stadtsaal-Foyer ausgegeben.