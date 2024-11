Kirchenchor Friesenried vollbringt außergewöhnliche Leistung

Bevor die Konzerte wieder landauf, landab vom adventlichen und weihnachtlichen Repertoire dominiert werden, gab es in der voll besetzten Friesenrieder Pfarrkirche St. Joseph noch eine musikalische Referenz an den Totenmonat November - und was für eine. Der örtliche Kirchenchor, Vokalsolisten und ein Projektorchester mit Musikern aus der Region brachten unter der Gesamtleitung von Michael Mayr das „Requiem“ (KV 626) von Wolfgang Amadeus Mozart zur Aufführung. Dabei bot insbesondere der gut 30-köpfige Chor eine Leistung, die weit über das hinausgeht, was ein Laienensemble üblicherweise zu leisten vermag.

